ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିଥିଲେ ପାଇବେ 50,000, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଖୁସିର ଲହରୀ….

ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରଖାଯାଇଛି।

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ବିହାରର ସ୍ନାତକ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ବିହାର ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏହା ବିହାରର ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର।

ତଥାପି, ସମସ୍ତ ସ୍ନାତକ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ବିହାର ସରକାର ଆବେଦନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି।

ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିହାର ସରକାର ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ? ଏହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କ’ଣ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି? ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ କ’ଣ?

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ହଜାରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ବି ପାରିବେନି ଏ…

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! 87 ବର୍ଷ ବୟସରେ କମାଇଲେ 63 କିଲୋ…

ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଭତ୍ତା
ବିହାର ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ଉତ୍ଥାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଭତ୍ତା ଭାବରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଏକକାଳୀନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆବେଦନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ
ବିହାର ସରକାର ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଏକକାଳୀନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ଥିଲା। ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏବେ ବିହାରର ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ରୀମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ medhafoft.bihar.gov.in ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆବେଦନ କରାଯାଇପାରିବ।

କିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କ’ଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ
ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 50,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। କିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

ବିହାର ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ରୀ।

ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ 1 ଏପ୍ରିଲ 2021 ରୁ 31 ଡିସେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ କଲେଜରୁ ସ୍ନାତକ ପାସ୍ କରନ୍ତି।

ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିହାରର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ହେବା ଉଚିତ।

ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହେବା ଉଚିତ, କେବଳ ସେହି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଡିବିଟି ଦିଆଯିବ।

ଏହି ଯୋଜନା 2018 ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା

ବିହାର ସରକାର ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଭତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ 2018 ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ଉତ୍ଥାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଳିକା ସ୍ନାତକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 25 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ 50 ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଭତ୍ତା ଭାବରେ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ଏକକାଳୀନ ପଠାଯାଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

ହଜାରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ବି ପାରିବେନି ଏ…

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! 87 ବର୍ଷ ବୟସରେ କମାଇଲେ 63 କିଲୋ…

୩୮୦ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୪୩୦୬ କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି…

Gariaband Encounter : ଏମିତି ଥିଲା…

1 of 28,844