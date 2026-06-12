ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ତେଲ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଏହି ଗ୍ରାହକ, ଆସନ୍ତା ୯୦ ଦିନ ପାଇଁ ଲାଗିଲା କଟକଣା

ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ (ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍), ବାଣିଜ୍ୟିକ (କମର୍ସିଆଲ୍) ଏବଂ ସାଂସ୍ଥାନିକ (ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍) ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ କିଣିବା ଉପରେ ୯୦ ଦିନ ପାଇଁ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି।

By Priyanka Das

Petrol-Diesel News : ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା କାରଣରୁ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ପକାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ହୋଇପାରେ। ସରକାର ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ (ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍), ବାଣିଜ୍ୟିକ (କମର୍ସିଆଲ୍) ଏବଂ ସାଂସ୍ଥାନିକ (ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍) ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ କିଣିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି।

ଏହି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏବେ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତାର ଇନ୍ଧନ କେବଳ ‘ବଲ୍କ ସେଲ୍ ପଏଣ୍ଟସ’ ରୁ ହିଁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଭଳି କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସନ୍ତା ୯୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ରହିବ।

ଡିଜେଲର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବା ପରେ ନିଆଗଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ‘ଇରାନ ଡିଲ’ରେ…

ମାତ୍ର ୪୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ…

ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ବଲ୍କ ୟୁଜର୍ସ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ଇନ୍ଧନ କିଣୁଥିଲେ, ସେହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାହିଦା ଅସ୍ବାଭାବିକ ଭାବେ ବଢ଼ିବା ଦେଖି ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, । ଦର ମଧ୍ୟରେ ଫରକ ଥିବା ହେତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରାହକମାନେ ରିଟେଲ ଆଉଟଲେଟ୍ (ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ) ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ୯୫.୨୦ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ବଲ୍କ ସେଲ୍‌ରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ୧୩୪.୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦୁଇଟି ଯାକ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ବଲ୍କ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ଇନ୍ଧନ କିଣିବା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲା।

ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ କାହିଁକି ବଢ଼ିଲା?

ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଲା କାରଣ ସରକାରୀ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ରିଟେଲ୍ ମୂଲ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟ ପରେ ଇନ୍ଧନର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଝ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପକାଯାଇ ନଥିଲା।

ତେବେ, ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା ଏହା ଯେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନର ଉପଲବ୍ଧତା ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇବ।

 

You might also like More from author
More Stories

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ‘ଇରାନ ଡିଲ’ରେ…

ମାତ୍ର ୪୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ…

ଫୁଟବଲରେ ରେଫରି କାହିଁକି ଦେଖାନ୍ତି ରେଡ୍…

ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ…

1 of 27,838