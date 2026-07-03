VPN ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ! ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ନିୟମ, ରିପୋର୍ଟରେ ହୋଇଗଲା ଖୁଲାସା

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ, VPN କିମ୍ବା ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନେଟୱାର୍କ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିବା ଆପ୍ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ VPN ବ୍ୟବହାର କରିବା ସାଧାରଣ କଥା।
ଏହାର ଜବାବରେ, ସରକାର ଏବେ VPN ପାଇଁ କଠୋର ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର VPN କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଶ ଭିତରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉପସ୍ଥିତି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ନୂତନ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।
କାହିଁକି ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉଛି:
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଳ (CERT-In) ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିୟମାବଳୀ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳାଫଳ ଦେଇନାହିଁ।
ପୂର୍ବ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, VPN କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ବିବରଣୀ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା; ହେଲେ, ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା VPN ସେବାର ବ୍ୟବହାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଣିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି।
ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିବା ୱେବସାଇଟ୍, ଆପ୍ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ VPN ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି।
ଏକ VPN କିପରି କାମ କରେ:
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏକ VPN ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ; ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ IP ଠିକଣାକୁ ମାସ୍କ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ସର୍ଭରଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଟ୍ରାଫିକକୁ ମାର୍ଗ ଦିଏ।
ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ୟୁଜରଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ପରିଚୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶ କିମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଷିଦ୍ଧ ବିଷୟବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ନୂତନ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ କୁହେ:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂତନ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ VPN କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଶରେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯିଏ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଅନୁରୋଧଗୁଡ଼ିକର ସମୟାନୁସାରେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଉଛି।
ନିୟମ ଭଙ୍ଗ ହୁଏ ତେବେ କଣ ହେବ:
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ସରକାର କେବଳ ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରୁନାହାଁନ୍ତି ବରଂ ଅନୁପାଳନ ନ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ନିୟମ ପାଳନ ନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାର କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି କୌଣସି VPN କମ୍ପାନୀ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ନ କରେ, ତେବେ ଭାରତରେ ନିଯୁକ୍ତ ଏହାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ; ଏପରି ପଦକ୍ଷେପରେ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ଜେଲଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ।