ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ADC ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ IPS ଅନନ୍ୟା ଅବସ୍ଥୀ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରି ବାବୁ କମ୍ଭମ୍ପତି ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଅନନ୍ୟା ଅବସ୍ଥୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଏଡ୍-ଡି-କ୍ୟାମ୍ପ୍ (ADC) ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି।
ରବିବାର ଦିନ ଲୋକ ଭବନରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର କମ୍ଭମ୍ପତି ଅନନ୍ୟା ଅବସ୍ଥୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ୍ ADC ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସଚିବାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଅନନ୍ୟା ଅବସ୍ଥୀ କଟକ ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ୍ ଜିଲ୍ଲାର ସହକାରୀ ପୋଲିସ୍ କମିଶନର (ACP) ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ।
ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ADC ଭାବେ ତାଙ୍କର ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ସରକାରୀ ସେବାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପଦବୀରେ ଥିବା ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର କୁଲଦୀପ ମୀନାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଦୁଇଜଣ ADC ରହିଥାନ୍ତି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଜଣେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରୁ।
ଅନନ୍ୟା ଅବସ୍ଥୀ ପୋଲିସ୍ ADC ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ, ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ହର୍ଷିତ ଦେଓ ନୌସେନା ADC ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବେ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ADC ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି।