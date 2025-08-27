(video)ଗୋବିନ୍ଦା-ସୁନୀତାଙ୍କର ହେବନି ଡିଭୋର୍ସ, ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ସେମ୍ ଆଉଟଫିଟ୍ ରେ କଲେ ଗଣପତିଙ୍କ ପୂଜା

ବିଘ୍ନ ହରତା ରୋକିଦେଲେ ଗୋବିନ୍ଦା-ସୁନୀତାଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର!

By Subhasmita Das

ମୁମ୍ୱାଇ: ଲୋକପ୍ରିୟ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନୀତା ଆହୁଜା କିଛି ଦିନ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି।

୨୦୨୫ ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏପରିକି କଥା ଛାଡ଼ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଅନେକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ସୁନୀତା ବାନ୍ଦ୍ରା ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ଛାଡପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି।

ଯେଉଁଥିରେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ଓକିଲ ଲଳିତ ବିନ୍ଦଲ ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ।

ଏହାସହ ଓକିଲ କହିଥିଲେ ଯେ କୋର୍ଟରେ ଏପରି କୌଣସି ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁକିଛି ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଏହାକୁ କେବଳ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ଆଉ ଏବେ ସେସବୁ କଥା ସତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି।  ଅର୍ଥାତ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଗୋବିନ୍ଦା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନୀତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ମନମାଳିନ୍ୟ ନାହିଁ।  କାରଣ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଦୁହେଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି।

ଗୋବିନ୍ଦା ଏବଂ ସୁନୀତା ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଏକା ରଙ୍ଗର ଆଉଟଫିଟ୍ ପିନ୍ଧି ସାଙ୍ଗରେ ବାହା ବିଘ୍ନ ହରତାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ବିବାଦ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏବେ ଏକାଠି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇସାରିଛି।

ଛାଡପତ୍ର ଉପରେ ସୁନିତା ଏହା କହିଥିଲେ: ଏହି ସବୁ ଗୁଜବ ମଧ୍ୟରେ ଗୋବିନ୍ଦା ଏବଂ ସୁନୀତା ଆହୁଜାଙ୍କୁ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ଏହାସହ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି।  ମୁମ୍ବାଇରେ ନିଜ ଘରେ ଗଣପତି ବାପ୍ପାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ, ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ।

ଏପରି ଜିନିଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା: ତଥାପି ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଗୋବିନ୍ଦା ଏବଂ ସୁନୀତାଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା।

କୁହାଯାଏ ଯେ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୪ ରେ ସୁନୀତା କୋର୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦା କୌଣସି ଶୁଣାଣିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲେ।

ତାଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିନେତା ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲେ। ଏକ ସୂତ୍ର କହିଛି ଯେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରବଳ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦା ରାଗି ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲେ।

କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲେ ସେ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା କହିବା ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ।

