PM କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ପରେ, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଉପହାର! କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା; ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ, କଣ ମିଳିବ ଲାଭ?

ଦେଶର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। PM କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ପରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି (ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ 21ତମ କିସ୍ତି) ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥିବାବେଳେ, ସରକାର ଏବେ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା (ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା) ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଫସଲ ହଠାତ୍ କୌଣସି ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଆକ୍ରମଣରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଚାଷୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ସହିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସରକାର ଏହି ଚିନ୍ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

ଫସଲ ବୀମାରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ

କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା (PMFBY) ରେ ଦୁଇଟି ନୂତନ ବିପଦ ଯୋଡାଯାଇଛି।

ପ୍ରଥମ: ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଫସଲ କ୍ଷତି

ଦ୍ୱିତୀୟ: ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଜଳବନ୍ଦୀ ଯୋଗୁଁ ଫସଲ କ୍ଷତି

ଏହି ଉଭୟ ବିପଦ ଏବେ ବୀମା ଅଧୀନରେ କଭର କରାଯିବ, ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ 2026 ଖରିଫରୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ପାଇବେ।

ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ହାତୀ, ବନ୍ୟ ଘୁଷୁରୀ, ନୀଳଗାଈ, ହରିଣ କିମ୍ବା ମାଙ୍କଡ଼ ଚାଷୀଙ୍କ ବୀମାକୃତ ଫସଲକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ, ତେବେ ଚାଷୀ ବୀମା ଦାବି କରିପାରିବେ। ବୀମା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କେବଳ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଫସଲ ବୀମା ଆପ୍‌ରେ ଏକ ଜିଓ-ଟ୍ୟାଗ୍ ଫଟୋ ସହିତ କ୍ଷତି ସୂଚନା ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ।

କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା: “ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଫସଲ ବୀମା କରାନ୍ତୁ।”

ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ପୂର୍ବରୁ, ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଜଳବନ୍ଦୀ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିକୁ କଭର କରାଯାଉନଥିଲା।”

ସୁରକ୍ଷା କଭର ଏବେ ସୁଦୃଢ଼ ​​ହୋଇଥିବାରୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ସେମାନଙ୍କର ଫସଲ ବୀମା କରିବାକୁ ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

କ୍ଷତିପୂରଣ କିପରି ମିଳିବ? ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିଛନ୍ତି।

ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଫସଲ ଦାବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଜଳବନ୍ଦୀ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିକୁ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ, ଏପରି ଫସଲ ମଧ୍ୟ ବୀମା ଅଧୀନରେ ଆସିବ, ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇବେ।

ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବ, କାରଣ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ କ୍ଷତି କରନ୍ତି। ଏବେ, କ୍ଷେତ ଭିତରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହେଉ କିମ୍ବା କ୍ଷେତ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହୁ, ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଉଭୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବ।

ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଲାଭ ସହିତ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଗୋଟିଏ ପଟେ, ସେମାନେ 21 ତମ କିସ୍ତି ପାଇବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଫସଲ ବୀମାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେହି କ୍ଷତି ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବ ଯାହା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଅସହାୟ ମନେ କରୁଥିଲେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ବିଶେଷକରି ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଚାଷ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିବା ଗାଁରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ।

ସରକାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ ଏବଂ ଚାଷର ବିପଦକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବ।

