ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଭାରତର ୫୩ ତମ CJI, ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗତକାଲି ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି (CJI)ଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବି.ଆର. ଗଭାଇ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ନଭେମ୍ବର ୨୩ରେ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଦଲିଲର ଏକ ସେଟ୍ ହେଉଛି ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସିଡିଅର । ଏହା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠତମ ବିଚାରପତିଙ୍କଠାରୁ କରାଯିବା ଉଚିତ ।
ସୁପାରିଶ ଲୋଡିବେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିବା ଦଲିଲ୍, ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସିଡିଅର୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ପଦବୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠତମ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ।
କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଲୋଡ଼ିବେ। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ୬୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ସୁପାରିଶ ପାଇଁ ଚିଠି ସେହି ତାରିଖର ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପଠାଯାଏ।
CJI ହୋଇପାରନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ: ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଗଭାଇଙ୍କ ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।
ଫେବୃଆରୀ ୧୦, ୧୯୬୨ରେ ହରିୟାଣାର ହିସାର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମେ ୨୪, ୨୦୧୯ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ହୋଇଥିଲେ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ମନୋନୟନକୁ ଅନୁମୋଦନ ପରେ, ସେ ନଭେମ୍ବର ୨୪ରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧୫ ମାସ ପାଇଁ, ଫେବୃଆରୀ ୯, ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଦବୀରେ ରହିବେ।
ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର:ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କର ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି । ସେ ଧାରା ୩୭୦, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଦୁର୍ନୀତି, ପରିବେଶ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ଉପରେ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଦେଇଥିବା ଖଣ୍ଡପୀଠରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସେହି ଖଣ୍ଡପୀଠର ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ଥିଲେ ଯିଏ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଯୁଗର ରାଜଦ୍ରୋହ ଆଇନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଅଧୀନରେ କୌଣସି ନୂତନ ଏଫଆଇଆର ଦାଖଲ ନକରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।