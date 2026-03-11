8th Pay Commission: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଲାଗିଲା ଲଟେରୀ! 18 ହଜାରରୁ ବଢି 46 ହଜାର ହେବ ସାଲାରୀ? ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍
କେନ୍ଦ୍ରିୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଲାଗିଲା ଲଟେରୀ! 18 ହଜାରରୁ ବଢି 46 ହଜାର ହେବ ସାଲାରୀ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସରକାର ନଭେମ୍ବର 2025 ରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ 18 ମାସ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ନୂତନ ବେତନ କମିଶନ 1 ଜାନୁଆରୀ 2026 ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବକେୟା ପାଉଣା ପାଇପାରନ୍ତି।
ଭାରତରେ ବେତନ କମିଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ପୁରୁଣା। ପ୍ରଥମ ବେତନ କମିଶନ ୧୯୪୬ ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ସାତଟି କମିଶନ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କମିଶନ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଦରମା ଗଠନ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି।
ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ବେତନ କମିଶନ ପରେ ଦରମା କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ କ’ଣ ଆଶା ରଖିବା ଉଚିତ…
ପ୍ରଥମ ବେତନ କମିଶନରୁ ୭ମ ବେତନ କମିଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବନିମ୍ନ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବେତନ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି?
1st Pay Commission (1946–47)
ସର୍ବନିମ୍ନ ବେତନ: 55 ଟଙ୍କା
ସର୍ବାଧିକ: 2,000 ଟଙ୍କା
Compression Ratio: 1:36.4
2nd Pay Commission (1957–59)
ସର୍ବନିମ୍ନ ବେତନ: 80 ଟଙ୍କା
ସର୍ବାଧିକ: 3,000 ଟଙ୍କା
Compression Ratio: 1:37.5
3rd Pay Commission (1972–73)
ସର୍ବନିମ୍ନ ବେତନ: 196 ଟଙ୍କା
ସର୍ବାଧିକ: 3,500 ଟଙ୍କା
Compression Ratio: 1:17.9
4th Pay Commission (1986)
ସର୍ବନିମ୍ନ ବେତନ: 750 ଟଙ୍କା
ସର୍ବାଧିକ: 8,000 ଟଙ୍କା
Compression Ratio: 1:10.7
5th Pay Commission (1996)
ସର୍ବନିମ୍ନ ବେତନ: 2,550 ଟଙ୍କା
ସର୍ବାଧିକ: 26,000 ଟଙ୍କା
Compression Ratio: 1:10.2
6th Pay Commission (2006)
ସର୍ବନିମ୍ନ ବେତନ: 7,000 ଟଙ୍କା
ସର୍ବାଧିକ: 80,000 ଟଙ୍କା
Compression Ratio: 1:11.4
7th Pay Commission (2016)
ସର୍ବନିମ୍ନ ବେତନ: 18,000 ଟଙ୍କା
ସର୍ବାଧିକ: 2,50,000 ଟଙ୍କା
Compression Ratio: 1:13.9
ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନଠାରୁ କ’ଣ ଆଶା କରାଯାଉଛି?
ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଡିସେମ୍ବର 31, 2025 ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ସୁପାରିଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କମିଶନର ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ ଜାନୁଆରୀ 1, 2026 ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ତେବେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେହି ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ପ୍ରକୃତ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକେୟା ପାଉଣା ପାଇପାରିବେ।
ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କେତେ ହୋଇପାରେ?
ଅନେକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 2.0 କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ, ତେବେ ସ୍ତର 1 ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବେ। ସ୍ତର 1 ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ 2.0 କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବକେୟା ପାଇପାରିବେ।
କିଛି ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି 2.57 ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ, ତେବେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମା 18,000 ରୁ 46,260 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏହା ଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 30% ରୁ 34% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ।
ସରକାର 8ମ ବେତନ କମିଶନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି
ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ, ପେନସନଭୋଗୀ, କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କଠାରୁ 8ମ ବେତନ କମିଶନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଛି। ଏହି ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକ ଦରମା, ପେନସନ, ଭତ୍ତା ଏବଂ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇପାରେ। ପରାମର୍ଶ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସହଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରାମର୍ଶ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ୍ 30, 2026। ଯଦି ଆପଣ ଦରମା, ପେନସନ୍ କିମ୍ବା ଭତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏପ୍ରିଲ୍ 30, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ।