50 ହଜାର ଟଙ୍କା ସହିତ ଘରେ ଆବଶ୍ୟକ ମେଡିସିନ୍ ରଖନ୍ତୁ..କାହିଁକି ଏଭଳି କହିଲେ ମୋଦି, PIB କଲା ଖୁଲାସା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି । ଏହାରି ଭିତରେ ଏକ ଆଡଭାଇଜରୀର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ପରାମର୍ଶଦାତାରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ଘରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଆଡଭାଇଜରି ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାତରେ 50,000 ଟଙ୍କା ନଗଦ, ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ଔଷଧ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯୋଗାଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ରଖିବାକୁ କହିଛି ।

ସୀମାରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ପରାମର୍ଶଦାତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ । ତଥାପି, PIB ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପରାମର୍ଶଦାତାରେ କରାଯାଇଥିବା ଦାବି ନକଲି ।

ସରକାର ଏପରି କୌଣସି ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିନାହାଁନ୍ତି ବୋଲି PIB ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ହ୍ବାଟ୍ସଆପ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଫେସବୁକରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପିଆଇବି ଏହା ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇଛି ।

ତେବେ ପିଆଇବି ଏହି ଫେକ୍ ଆଡଭାଇଜରୀ ଫଟୋକୁ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛି ଯେ, ଆଡଭାଇଜରୀର ଏକ ଚିତ୍ର ଅନଲାଇନରେ ସେୟାର କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ଘରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

କିନ୍ତୁ ଏହା ଫେକ୍ ଅଟେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଏଭଳି କୌଣସି ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

An image of an advisory is being shared online, claiming that the Government has urged individuals to take precautionary measures and keep essential items ready at home.#PIBFactCheck

❌ This claim is #FAKE. The government has not issued any such advisory

✅ Beware! Trust… pic.twitter.com/JtEcr8iRge

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 6, 2025