ବୁଲାଗୋରୁଙ୍କ ବୁଲିବା ବନ୍ଦ ; ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ଯେଉଁଠି ଦେଖା ଯିବେ…
ଭୁବନେଶ୍ୱର:ସୁରକ୍ଷିତ ସଡକ ପ୍ରତି ପ୍ରତି ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇ ରାଜପଥ ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବୁଲୁଥିବା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।
ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ମଣିଷ ଏବଂ ପଶୁ କଲ୍ୟାଣ ଉଭୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବ ଏକ ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲାଗି ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଉଷା ପାଢୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା ଗୋରୁ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ପାଲଟୁଛି ।
ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଥ୍ୟ:ବୈଠକର ବିବରଣୀରୁ ପ୍ରକାଶ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଥ୍ୟ ରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ, ୯୫୨ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ୫୨୧ ମୃତ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା; ୨୦୨୩ ମସିହାରେ, ୧,୧୬୮ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ୬୪୩ ମୃତ୍ୟୁ; ଏବଂ ୨୦୨୪ ରେ, ୯୦୩ ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ୪୩୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ରାସ୍ତାରେ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ବିଚରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ୨୦୨୨ ରୁ ୨୦୨୫ (ଅଗଷ୍ଟ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୩୧ ପଶୁଙ୍କର ଯାନବାହନ ଧକ୍କା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।
ବୈଠକରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଷ୍ଟ୍ରେଚଗୁଡ଼ିକୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପୌରାଞ୍ଚଳ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମିଶନ-ମୋଡ୍ ରଣନୀତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯାହା ଦ୍ଵାରା ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ନୂତନ ଗୋଶାଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋ-ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ । ଆଲୋଚନାରେ ବୁଲା ପଶୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସହିତ ରାଜପଥରେ ଦୁର୍ଘଟଣା-ପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ବିଦ୍ୟମାନ ଗୋଶାଳାଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ ସହାୟତାରେ ଏନ୍ଜିହଓମାନଙ୍କ ସହିତ ସେବା-ମୁଖୀ ସହଭାଗୀତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା। ଜନସଚେତନତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପଶୁମାନେ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବାଡ଼ ଦେବା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମତୀ ପାଢୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା ଗାଈଗୋରୁ କେବଳ ଏକ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ବରଂ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା-ସକ୍ଷମ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ । ଯାହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ମଡେଲ, ଯେଉଁଥିରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଡ଼ ଦେବା, ସହଜରେ ରାସ୍ତା ପାର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଜବତ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପଶୁଚିକିତ୍ସା ୟୁନିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସହାୟତା, ରାସ୍ତାକଡର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ।