ଶେଷରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ସଂସଦରେ NEET ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହେବ ଆଲୋଚନା
ନିଟ୍ (NEET) ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଂସଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସରକାର ରାଜି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିଟ୍ (NEET) ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଷୟ ଉପରେ ସଂସଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସରକାରଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନ ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଟ୍ ମାମଲାରେ ଆଲୋଚନା ଦାବିରୁ ପଛକୁ ହଟି ଅନ୍ୟ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ନିଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଂସଦରେ ଆଲୋଚନା ଦାବି କରି ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ।
ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ସ୍ଥଳରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଏବଂ ଗୃହ ସଚିବ ଗୋବିନ୍ଦ ମୋହନ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ସରକାର ସଂସଦରେ ନିଟ୍ ଏବଂ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ବିକ୍ଷୋଭ ଶେଷ କରିଦେବେ।
କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ନିଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଦାବି ମାନିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇବା ପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଜ ପୂର୍ବ କଥାରୁ ପଛକୁ ହଟି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଦାବି ଯୋଡ଼ିଥିଲେ।
ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଏହାକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କହି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ନିଜ କଥା ବଦଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ମିଳିଛି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବିକ୍ଷୋଭ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ନେତା ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା।