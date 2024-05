(Video)‘ଭୋଟ ନ ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସରକାର ଟିକସ ଲାଗୁ କରିବା ଉଚିତ୍‌’: ମତଦାନ ପରେ ଏପରି କହିଲେ ପରେଶ ରାୱଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଦେଶରେ ୫ମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଜାରି ରହିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ନେତା-ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି । ତେବେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ପରେଶ ରାୱଲ ଆଜି ମୁମ୍ବାଇରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଭୋଟ ଦେଇସାରିବା ପରେ ସେ ନିଜର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

ଭୋଟ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଅଭିନେତା ପରେଶ ରାୱଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେବଳ ୫ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ଆଗାମୀ ୫୦ ବର୍ଷରେ ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସେ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆୟକର ଲାଗୁ ହେବା ପରି ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକସ ଲାଗୁ କରିବା ଉଚିତ । ତେବେ ପରେଶ ରାୱଲଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

#WATCH | Bollywood actor Paresh Rawal says, "…There should be some provisions for those who don't vote, like an increase in tax or some other punishment." pic.twitter.com/sueN0F2vMD

— ANI (@ANI) May 20, 2024