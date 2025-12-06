ପୁଣି ଛାତ୍ରୀ… ପୁଣି ନିଆଁ… ନିଜ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲେ +୩ ଛାତ୍ରୀ! ଶରୀର ୯୦% ଜଳିଯାଇଥିବା ସୂଚନା
ପୁଣି ଛାତ୍ରୀ ପୋଡ଼ି, ନିଜ ରୁମରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜଳିଗଲେ!
ରାଉରକେଲା: ପୁଣି ଛାତ୍ରୀ… ପୁଣି ନିଆଁ… ନିଜ ରୁମ ଭିତରେ ନିଜ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ନିଜକୁ ଜାଳିଦେଲେ ପୁଣି ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ। ରାତି ୧୦ଟା ବେଳେ ନିଜ ରୁମକୁ ପଢିବା ପାଇ ଯାଇଥିଲେ ପିଡୀତା ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ।
ହେଲେ ସେହି ରୁମ ଭିତରେ ଏମିତି କ’ଣ ହେଲା ଯେ ପାଖାପାଖି ରାତି ୨ଟା ସମୟରେ ନିଜ ଷ୍ଟଡି ରୁମରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ। ଆଉ ଝିଅ ଜଳୁଥିବାର ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ମା’।
ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଜଳିଯିବା ଘଟଣା ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ରାଉରକେଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଲାଞ୍ଜିବେରନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଗୁରୁତର ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ରାଉରକେଲା IGHରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା କଥା ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ୯୦% ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ତେବେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ଯୁକ୍ତ ୩ରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୟସ ମାତ୍ର ୧୭ ବର୍ଷ ହେବ। ହେଲେ ଏମିତି କ’ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲା ତାହା ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛି।
ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡିଛି କି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଇ ପାଖକୁ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ପିଡୀତା ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କୁ ଜାଳି ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ହେଲେ ଏହି ଧମକ କିଏ ଦେଇଥିଲା ତାହା ଜଣାପଡିନଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ସନ୍ଦେହରେ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଛାତ୍ରୀ ଜଣକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ସେ ଏସବୁ କିଛି କରିନାହାଁନ୍ତି। ଯାହାକି ଅଧିକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ସେପଟେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଫକିରମୋହନ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ ନିଆଁରେ ଜଳି ମରିଯିବା ଘଟଣା ଏଯାଏଁ ସସପେନ୍ସ ଭିତରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ଏହି ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି।