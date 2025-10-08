Grah Gochar 2025: ୫ଟି ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରହଙ୍କ ଗୋଚର, ରାଶି ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ; ଏହି ୩ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ହୀରା ଭଳି ଚମକିବ !

Lucky Zodiac: ଅକ୍ଟୋବରରେ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରହ ସେମାନଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରହ ଗମନ ତିନୋଟି ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଆଣିପାରେ।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଏହା ରାଶି ଚିହ୍ନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ୧୨ ଟି ରାଶି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରର ସ୍ଥିତି ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଉଭୟ ପ୍ରକାରେ ସମସ୍ତ ୧୨ ଟି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ପ୍ରତି ମାସରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ରାଶିରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଶିକୁ ଗତି କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଗ୍ରହ ପରିବହନ କୁହାଯାଏ।

ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଅନେକ ଗ୍ରହର ଗମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, ଯାହା ସମସ୍ତ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଅକ୍ଟୋବରରେ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରହ ସେମାନଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରହ ଗମନ ତିନୋଟି ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଆଣିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ସମ୍ଭବ, ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଏହି ତିନୋଟି ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।

ଏହି ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ପରିବହନ କରିବେ: ଅକ୍ଟୋବର ୩ ତାରିଖରେ ଗ୍ରହରାଜ ବୁଧ ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଅକ୍ଟୋବର ୯ ତାରିଖରେ ଶୁକ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଅକ୍ଟୋବର ୧୭ ତାରିଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଅକ୍ଟୋବର ୧୮ତାରିଖରେ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ତାରିଖରେ ବୁଧ ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତା’ପରେ, ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ତାରିଖରେ ମଙ୍ଗଳ ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପାକିସ୍ତାନୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ନୃଶଂସ କାଣ୍ଡ! ପ୍ରଥମେ…

୬୬୦ ମିଲିୟନ ଫଲୋଅର୍ସ ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା…

ସିଂହ ରାଶି: ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଟଙ୍କା ଫେରିପାଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ।

ଧନୁ ରାଶି: ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ବିଶେଷ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରେ। ନୂତନ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ସମ୍ଭବ। ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ। ନୂତନ ଚାକିରି ସମ୍ଭବ।

କୁମ୍ଭ ରାଶି: କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରେ। ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଦୃଢ଼ ହୋଇପାରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଶନି ପଛକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି।

(Disclaimer: ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସ, ସୂଚନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ସୂଚନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)

You might also like More from author
More Stories

ପାକିସ୍ତାନୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ନୃଶଂସ କାଣ୍ଡ! ପ୍ରଥମେ…

୬୬୦ ମିଲିୟନ ଫଲୋଅର୍ସ ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା…

EPFO ଆଲର୍ଟ: PF କାମରେ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଲେ…

ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ!…

1 of 21,912