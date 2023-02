Grammy Awards 2023: ଭାରତକୁ ପୁଣି ଗର୍ବିତ କଲେ ରିକି କ୍ରେଜ୍‌, ସର୍ବାଧିକ ଗ୍ରାମୀ ପୁରସ୍କାର ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ବିୟୋନ୍ସ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ରିକି କେଜ ୬୫ ତମ ଗ୍ରାମୀ ପୁରସ୍କାରରେ ତୃତୀୟ ଗ୍ରାମୀ ପୁରସ୍କାର ଜିତି ଭାରତକୁ ପୁଣି ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଜନ୍ମିତ ରିକି କେଜ୍ ଆଇକନିକ୍ ବ୍ରିଟିଶ୍ ରକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ‘ପୋଲିସ୍‌’ ର ଡ୍ରାମର୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ କୋପେଲାଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ‘ଡିଭାଇନ୍ ଟାଇଡ୍‌’ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଇମର୍ସିଭ୍ ଅଡିଓ ଆଲବମ୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ‘ଡିଭାଇନ୍ ଟାଇଡ୍‌’ ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୂତନ ଯୁଗ ଆଲବମ୍ ବର୍ଗରେ ଗ୍ରାମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।

Just won my 3rd Grammy Award. Extremely grateful, am speechless! I dedicate this Award to India. @copelandmusic Herbert Waltl Eric Schilling Vanil Veigas Lonnie Park pic.twitter.com/GG7sZ4yfQa

ସେହିପରି ବିୟୋନ୍ସ ୩୨ ଗ୍ରାମୀ ପୁରସ୍କାର ସହିତ ସବୁ ସମୟର ଗ୍ରାମି ବିଜୟର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି । ‘ରେନେସାଁ’ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ / ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଆଲବମ୍ ଜିତିବା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆର ଆଣ୍ଡ ବି ଗୀତ ପାଇଁ ‘କଫ୍ ଇଟ୍‌’ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ଲାମାର ତାଙ୍କର ଗୀତି ନାଇଟ୍ ପାଇଁ ଅନେକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । କୋଲ୍ଡପ୍ଲେ-ବିଟିଏସ୍ ମାଇଁ ୟୁନିଭର୍ସ ଏବଂ ଏବିବିଏକୁ ପରାସ୍ତ କରି ବେଷ୍ଟ ପପ୍ ଡୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସାମ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଏବଂ କିମ୍ ପେଟ୍ରାସ୍ ଜିତିଥିଲେ । କିମ ପେଟ୍ରାସ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରାନ୍ସ ମହିଳା ଭାବରେ ଗ୍ରାମି ଜିତିଥିଲେ । ଆମେରିକାନ ସିଙ୍ଗର ଏବଂ ରାପର୍ ଲିଜୋ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ଇୟର ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ।

That moment when you, a Queen, come across another Queen, and discuss how best to maximize your joint slay. 👑 #GRAMMYs pic.twitter.com/FTPLIL9WQH

