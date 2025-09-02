ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ବଡ଼ କାରନାମା, ଟି-୨୦ରେ ଅଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇ କଲେ ରେକର୍ଡ

By Rojalin Mishra

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଷ୍ଟାର ଲେଗ୍ ସ୍ପିନର ରସିଦ ଖାନ ଏକ ନୂତନ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ରସିଦ ଖାନ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲର ହୋଇଛନ୍ତି।

ରସିଦ କିୱି ବୋଲରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ରସିଦଙ୍କ ନାମରେ ଏବେ ୧୬୫ ୱିକେଟ୍ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଟି-୨୦ରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେବାର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଟିମ୍ ସାଉଦିଙ୍କ ନାମରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା।

ସାଉଦି ୧୨୬ ମ୍ୟାଚ୍ ର ୧୨୩ ଇନିଂସରେ ୧୬୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସ୍ପିନର ମାତ୍ର ୯୮ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୧୬୫ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।

ରଶିଦ ଖାନ – ୧୬୫ ୱିକେଟ୍‌
ଟିମ୍ ସାଉଦି – ୧୬୪ ୱିକେଟ୍‌
ଇଶ୍ ସୋଧି – ୧୫୦ ୱିକେଟ୍‌
ସାକିବ ଅଲ୍ ହାସନ୍ – ୧୪୯ ୱିକେଟ୍‌
ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନ – ୧୪୨ ୱିକେଟ୍‌

୨୬ ବର୍ଷୀୟ ରଶିଦ ସାରଜାହାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (ୟୁଏଇ) ବିପକ୍ଷରେ ତ୍ରିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସିରିଜ୍ ର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ସେ ୪ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୨୧ ରନ୍ ଦେଇ ୩ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ, ସେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ୫୦ ୱିକେଟ୍ ପୂରଣ କରିବାର ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ସେ ବିଶ୍ୱର ୫ମ ଅଧିନାୟକ ଯିଏ ଏପରି କରିଛନ୍ତି। ରଶିଦଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ୪ ଜଣ ଅଧିନାୟକ ଟି-୨୦ରେ ୫୦ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

ଏବେ ରଶିଦ ଖାନଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ସେ କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଫର୍ମାଟରେ ୫୦ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଏସୀୟ ଅଧିନାୟକ।

କୁଏତର ମହମ୍ମଦ ଅସଲମ୍ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଅସଲମ ୭୬ ଟି-୨୦ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।

ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ଅଧିନାୟକ

୮୩ – ଚାର୍ଲ୍ସ ପର୍ଚାର୍ଡ
୭୬ – ମହମ୍ମଦ ଅସଲାମ
୫୮ – କ୍ଲିଣ୍ଟନ ରୁବାଗୁମ୍ୟା
୫୪ – ଗେରହାର୍ଡ ଇରାସମସ୍
୫୨ – ରସିଦ ଖାନ

ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ରସିଦ ଶୀର୍ଷରେ
ରସିଦ ଖାନ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ବିପଦଜନକ ବୋଲର। ସେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଲିଗରେ ନିଜର ବୋଲିଂ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି କାରଣରୁ ୨୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମରେ ୬୬୪ ୱିକେଟ୍ ଅଛି। ସେ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧୦୦୦ ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁ ପାରିବେ।

