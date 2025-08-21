ଭଲ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନି ସ୍ଥାନ, ଏସିଆ କପ୍ ଚୟନକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି, କହିଲେ ହୋଇନି ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତି…

By Rojalin Mishra

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା ପରେ ଉଠୁଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଚୟନ ନକରିବାକୁ ନେଇ ହେଉଛି।

କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକ, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳିମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ସହ ନିଷ୍ପତି ନେଇ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି।

ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ୧୯୮୩ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ମଦନ ଲାଲ ଏହି ଦଳ ଚୟନ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।

ସେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ ନକରିବା ଉପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।

୨୦୨୪ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ଏଏନଆଇ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ମଦନ ଲାଲ କହିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି।

ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କାହିଁକି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା।

ଫାଇନାଲ ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅବସର ନେବା ପରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଧିନାୟକ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହେବା ମାତ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା।

ମଦନ ଲାଲ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।

ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର କହିଛନ୍ତି, ଗିଲ୍ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ କାରଣ ସେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ, ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଗିଲ୍ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳିବେ। ଦଳ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଉଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଆମର ଦଳ ଏତେ ଭଲ ଯେ ଆମେ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିପାରିବୁ।’

ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ରିୟାନ ପରାଗ ଏବଂ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କ ସହିତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ରୁ ୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଏଇରେ ଖେଳାଯିବ।

ଭାରତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ତା’ର ଟାଇଟଲ ରକ୍ଷା କରିବ। ଦଳରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଗତ ୮ ରୁ ୧୦ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି।

ତଥାପି, ଗିଲ୍ ଏବେ ଦଳରେ ଆସିବା ଏବଂ ଓପନର ଭାବରେ ଖେଳିବା ଆଶା କରାଯାଉଥିବାରୁ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସାମସନଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି।

