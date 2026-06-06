ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ! ସୁନା ଶସ୍ତା, ଦାମରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ; ରୂପାର ଚମକ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ଫିକା
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ଦର ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମରେ ୧୬୦୦ରୁ ୧୮୫୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଛି। ଏହି ଦିନ ରୂପା ଦର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
Gold-Silver Price : ଆଜି ଭାରତୀୟ ସର୍ରାଫା ବଜାରରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟରେ ଭାରୀ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକାରେ ମଜବୁତ ନନ୍-ଫାର୍ମ ପେରୋଲ୍ ତଥ୍ୟ ଆସିବା ଏବଂ ଡଲାର ମଜବୁତ ହେବା କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ମୁନାଫା ବସୁଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଘରୋଇ ବଜାର (MCX) ରେ ଉଭୟଙ୍କ ଦର କମିଛି।
ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୁଏଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ (IBJA) ଏବଂ MCX ରେ ସୁନା ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ ୧୬୦୦ ରୁ ୧୮୫୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ରୂପାର କ୍ଲୋଜିଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମରେ ୪୦୦୦-୫୮୦୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର IBJA ଏବଂ MCX ବାୟଦା ବଜାର ଉଭୟ ବନ୍ଦ ରହୁଥିବାରୁ, କାଲିର ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ହିଁ ମୂଲ୍ୟ ବଜାୟ ରହିଛି।
ସହର ଅନୁଯାୟୀ ସୁନା ଦର
|ସହର
|୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର (ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ)
|୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର (ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ)
|ଦିଲ୍ଲୀ
|୧,୫୫,୮୭୦ ଟଙ୍କା
|୧,୪୨,୮୯୦ ଟଙ୍କା
|ମୁମ୍ବାଇ
|୧,୫୫,୭୨୦ ଟଙ୍କା
|୧,୪୨,୭୪୦ ଟଙ୍କା
|କୋଲକାତା
|୧,୫୫,୭୨୦ ଟଙ୍କା
|୧,୪୨,୭୪୦ ଟଙ୍କା
|ଚେନ୍ନାଇ
|୧,୫୭,୯୫୦ ଟଙ୍କା
|୧,୪୪,୨୯୦ ଟଙ୍କା
ରୂପା ଦର
ଆଜି ଭାରତରେ ରୂପାର ହାରାହାରି ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ୨,୭୪,୯୦୦ ରୁ ୨,୭୯,୯୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୨,୭୪୯ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମର ମୂଲ୍ୟ ୨,୭୯,୯୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ କୋଲକାତାରେ ୧୦ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ ୨,୭୫୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୨,୭୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଚେନ୍ନାଇରେ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ଅଧିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ୨,୮୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୨,୮୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ସୁନା–ରୂପା ଦର କାହିଁକି ହ୍ରାସ ପାଇଲା?
ମଜବୁତ ଆମେରିକୀୟ ଶ୍ରମ ତଥ୍ୟ-
ଆମେରିକାରେ ମେ’ ମାସରେ ଅନୁମାନଠାରୁ ଅଧିକ (୧.୭୨ ଲକ୍ଷ) ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ଆମେରିକୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଜବୁତ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେରିକୀୟ ଫେଡେରାଲ୍ ରିଜର୍ଭ (US Fed) ଦ୍ୱାରା ସୁଧ ହାର ଶୀଘ୍ର ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିଛି। ଉଚ୍ଚ ସୁଧ ହାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ନିବେଶକମାନେ ସୁନାରୁ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରୁଛନ୍ତି।
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିକ୍ରିବଟା- ବିଶ୍ୱ ବଜାର (Spot Market) ରେ ସୁନା ୪,୪୫୦ ଡଲାର ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ ଏବଂ ରୂପା ୭୩ ଡଲାର ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିର ଆଶା- ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଲେବାନନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ବିରାମ ଖବର ମଧ୍ୟ ବଜାରର ନିବେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ କମାଇଛି, ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ‘ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ’ ପ୍ରତି ରୁଚି କିଛିଟା କମିଛି।