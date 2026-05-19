ଯୌତୁକରେ ଫର୍ଚୁନର ଗାଡ଼ି ନଦେବାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋହୂକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ହତ୍ୟା
ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଲିଭର୍ (ଯକୃତ), ସ୍ପ୍ଲିନ୍ (ପ୍ଲୀହା) ଏବଂ ଡାହାଣ କିଡନୀ (ବୃକକ) ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ଜଙ୍ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଓ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଭିସେରା ନମୁନାକୁ ଫୋରେନ୍ସିକ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ : ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାର ୨୪ ବର୍ଷୀୟା ଦୀପିକା ନାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ ଏବଂ ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦୀପିକାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୀପିକାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ଯେପରିକି ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବା ସହ ଶରୀରର ଭିତର ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ରହିଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଦୀପିକାଙ୍କ ନାକ ଏବଂ ପାଟିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କର ମଧ୍ୟ ଓ ବାମ ଭାଗରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଲିଭର୍ (ଯକୃତ), ସ୍ପ୍ଲିନ୍ (ପ୍ଲୀହା) ଏବଂ ଡାହାଣ କିଡନୀ ମଧ୍ୟ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ଜଙ୍ଘରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ କୌଣସି ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଭିସେରା ନମୁନାକୁ ଫୋରେନ୍ସିକ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନଗର ଜିଲ୍ଲାର ଜଲପୁରା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଶାଶୁଘରର ତିନି ମହଲା କୋଠା ଉପରୁ ପଡ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଗତ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୀପିକାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଦୀପିକାଙ୍କ ପରିବାର ଏହାକୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି ମାନିବାକୁ ସାଫ୍ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଯେ, ବାରମ୍ବାର ଯୌତୁକ ଦାବି କରି ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଦୀପିକାଙ୍କ ବାପା ସଞ୍ଜୟ ନାଗର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରବିବାର ଦିନ ଦୀପିକା ଫୋନ କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା କଥା ଜଣାଇଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଏକ ଟୟୋଟା ଫର୍ଚୁନର (Toyota Fortuner) ଏସୟୁଭି ଗାଡ଼ି ସହ ନଗଦ ୪୫ ରୁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରୁଥିଲେ।
“ଯୌତୁକ ପାଇଁ ମୋ ଝିଅକୁ ମାରିଦେଲେ” – କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ ବାପା । ଦୀପିକାଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ଝିଅର ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୨:୩୦ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ ଆସିଲା ଯେ ଦୀପିକା ଉପରୁ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶାରଦା ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବାପା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଶରୀରରେ ଅନେକ ଆଘାତ ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ବୟାନ ବଦଳାଉଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି; ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ କହିଲେ ସେ ସିଡ଼ିରୁ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ପରେ କହିଲେ ସେ ଛାତରୁ ଡେଇଁପଡ଼ିଲେ।
ଦୀପିକାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶରୀରରେ ଥିବା ଆଘାତଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଉପର ସ୍ଥାନରୁ ପଡ଼ିବା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କିଛି ଏଭଳି କ୍ଷତ ରହିଛି ଯାହା ସ୍କ୍ରୁ-ଡ୍ରାଇଭର (screwdriver) ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଭଳି ମନେହେଉଛି। ଦୀପିକାଙ୍କ ମାଉସୀ ଗୀତା ଦେବୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବୋଧହୁଏ ଦୀପିକାଙ୍କୁ କୋଠା ଉପରୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ବଞ୍ଚିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୨୪ ଡିସେମ୍ବରରେ ବିବାହ ହେବାର ମାତ୍ର କେଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଦୀପିକାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଦୀପିକାଙ୍କ ୨୬ ବର୍ଷୀୟ ସ୍ୱାମୀ ହ୍ରିତିକ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ମନୋଜଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଯୌତୁକ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର (FIR) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଅଭିଯୋଗରେ ନାମ ଥିବା ବାକି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ଡେପୁଟି କମିଶନର ଅଫ୍ ପୋଲିସ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସିଂ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଦୀପିକାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ହିଁ ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।