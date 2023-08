ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ କ୍ରସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଅନରରେ ସମ୍ମାନିତ କଲା ଗ୍ରୀସ୍ , ମୋଦି କହିଲେ…

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର; ୪୦ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତର କୌଣସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରୀସ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଗ ନେବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନିଜର ଏକ ଦିବସୀୟ ଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ଗ୍ରୀସ୍ ପହଞ୍ଚିସାରିଛନ୍ତି । ଗ୍ରୀସର ରାଜଧାନୀ ଏଥେନସ୍ ରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କର ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରୀସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିରିୟାକୋସ ମିତ୍ସୋଟାକିସଙ୍କ ବିଶେଷ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ମୋଦୀ ଗ୍ରୀସ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଗ୍ରୀସର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜ ଗେରାପେତ୍ରିଟିସ୍ ଏଥେନ୍ସ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ।

ଆଜିର ଗ୍ରୀସ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ କ୍ରସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଅନରରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରୀସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାଟେରିନା ସାକେଲାରୋପୋଉଲୁ ।

#WATCH | PM Narendra Modi conferred with the Grand Cross of the Order of Honour by Greek President Katerina N. Sakellaropoulou in Athens pic.twitter.com/p3Opq0BMyZ

ଏହି ସମ୍ମାନକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାଟେରିନା ସାକେଲାରୋପୋଉଲୁ, ଗ୍ରୀସ୍ ସରକାର ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଏହି ଗ୍ରାଣ୍ଡ କ୍ରସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଅନରରେ ସମ୍ମାନିତ କରି ଗ୍ରୀସ୍ ଜନସାଧାରଣ ଭାରତ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

I thank President Katerina Sakellaropoulou, the Government and people of Greece for conferring upon me The Grand Cross of the Order of Honour. This shows the respect the people of Greece have towards India. @PresidencyGR pic.twitter.com/UWBua3qbPf

— Narendra Modi (@narendramodi) August 25, 2023