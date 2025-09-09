ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ୪ଟି ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ଆଉ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଟାକ୍ସ..

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ୪ଟି ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ଆଉ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଟାକ୍ସ..
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦେଶ ନିଜ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଗ୍ରୀକ୍ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଗ୍ରୀକ୍ ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅଧୀନରେ, ସେଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଟିକସ ଛାଡ଼ ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ। ଗ୍ରୀସ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିରିଆକୋସ୍ ମିତ୍ସୋଟାକିସ୍ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ୧୬,୫୬୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି।
ଏଥିରେ, ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ୪ଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକସ ଛାଡ଼ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ, ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ୨୦୨୬ ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ୟ ଟିକସରେ ଲୋକମାନେ କ’ଣ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…
ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଗ୍ରୀସ୍ ନିଜର ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ୧.୬ ବିଲିୟନ ୟୁରୋର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆଣିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ, ସରକାର ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଟିକସ ଛାଡ଼ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ୧,୫୦୦ ରୁ କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିକସରୁ ମଧ୍ୟ ରିହାତି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତିକୁ ସରକାର ଭରଣା କରିବେ।
ଗ୍ରୀସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିରିଆକୋସ୍ ମିତ୍ସୋଟାକିସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।ଗ୍ରୀସ୍ରେ ମହିଳାଙ୍କ ହାରାହାରି ପ୍ରଜନନ ହାର ୟୁରୋପରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗ୍ରୀସ୍ର ମହିଳା ୧.୪ ସନ୍ତାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ହାରାହାରି ୨.୧ ସନ୍ତାନ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିରିଆକୋସ୍ ମିତ୍ସୋଟାକିସ୍ ଏହାକୁ ଏକ “ଜାତୀୟ ବିପଦ” ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ୟୁରୋଷ୍ଟାଟ୍ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରୀସ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରାୟ ୧୦.୨ ନିୟୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ରହିଛି। ୨୦୫୦ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ୮ ନିୟୁତରୁ କମ୍ ହୋଇପାରେ।