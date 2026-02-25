Griha Aadhar Yojana: ପ୍ରତି ମାସ 10 ତାରିଖରେ ଖାତାକୁ ଆସିବ 1500 ଟଙ୍କା, ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ସହାୟତା
ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା । ଏଥର ପ୍ରତି ମାସ 10 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା ହେବ 1500 ଟଙ୍କା
Griha Aadhar Yojana: କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଚଳାନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗୃହ ଆଧାର ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ତେବେ ଗୋଆ ସରକାର ଘରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ୧୫୦୦ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ପାଉ ନଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ଏବେ ପ୍ରତି ମାସ ୧୦ ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ।
ପ୍ରତିମାସରେ 1,500ଟଙ୍କା
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଗୋଆର ପ୍ରାୟ 180,000 ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିମାସରେ 1,500 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କା ମୁଖ୍ୟତଃ ଔଷଧ କିଣିବା, ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।
ଗୃହ ଆଧାର ଯୋଜନା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା?
ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ବୋଝ କମ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋହର ପାରିକର 2012 ରେ ଗୃହ ଆଧାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶିବିରର ଉଦଘାଟନ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, DBT (ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ସ୍ଥାନାନ୍ତର)କୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି ଯେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚିବ।
ଗୋଆର 40% ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା
ଆଜି, ଗୋଆର 40% ଜନସଂଖ୍ୟା, ଅର୍ଥାତ୍ 400,000 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସରକାରୀ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଶକ୍ତୀକରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଜାରି ରଖିବେ।