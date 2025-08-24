ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଏଲୋନ ମସ୍କଙ୍କ କମ୍ପାନୀ xAIର AI ଚାଟବଟ୍ Grokର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାଟ୍ Google Search ରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଲିକ୍ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନରେ 3.7 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ସୂଚୀବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚାଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟିକ ବିବରଣୀ ଏବଂ ଏକ ପାସୱାର୍ଡ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି।
ସେୟାର ଫିଚର୍ ଡାଟା ଲିକ୍ ହେବାର କାରଣ ପାଲଟିଛି
Grokର ସେୟାର ଫିଚର୍ ଏହି ସମସ୍ୟାର ମୂଳ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏକ ଲିଙ୍କ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଚାଟ୍ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପଠାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ, ଏହି ଲିଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ Grokର ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସାର୍ବଜନୀନ ହେଉଛି।
ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା..
କିଛି ଚାଟର ତଦନ୍ତରୁ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ମିଳିଛି ଯାହା ଗ୍ରୋକ୍ଙ୍କ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗୋଟିଏ ଚାଟରେ କେହି ଜଣେ କ୍ଲାସ A ଡ୍ରଗ୍ସ ତିଆରି କରିବାର ଉପାୟ ମାଗିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚାଟରେ ଏଲୋନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ହତ୍ୟା ସହ ଜଡିତ ସୂଚନା ମଗାଯାଇଥିଲା। କମ୍ପାନୀର ନୀତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ ଯେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ କାହାର ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
I asked Grok to assassinate Elon
Grok then provided multiple potential plans with high success potential
These assassination plans on Elon and other high profile names are highly disturbing and unethical. https://t.co/41fOHf4DcW pic.twitter.com/2AX5WfafbQ
— Linus Ekenstam (@LinusEkenstam) February 24, 2025
ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି
ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବିବେଚିତ AI ଚାଟ୍ ଅନଲାଇନରେ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ। OpenAI ପୂର୍ବରୁ ChatGPTରେ ସମାନ ସେୟାର ଫିଚର୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଅପ୍ଟ-ଇନ୍ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, Google ରେ 4,500 ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାଟ୍ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ, ବଢ଼ୁଥିବା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ, OpenAI ଏହି ଫିଚର୍ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲା।
ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି ସେହି ସମୟରେ ମସ୍କ ଗ୍ରୋକ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ X “Grok FTW” ରେ ଲେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, Grokଙ୍କ ସେୟାର ଫିଚର୍ ରେ ChatGPT ଭଳି ଏକ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ଯେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇପାରେ।
ମେଟା ଏବଂ ଗୁଗୁଲର ଚାଟବଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି
ମେଟାର AI ଆପ୍ ଏବଂ ଗୁଗୁଲର ବାର୍ଡରେ ସେୟାରିଂ ଫିଚର୍ ଯୋଗୁଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସନ୍ଧାନ ଫଳାଫଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଯଦିଓ ଗୁଗୁଲ୍ 2023 ମସିହାରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥିଲା, ତଥାପି ମେଟା ଏହାର ଚାଟଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନରେ ସୂଚୀବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
Grok needs a lot of red teaming, or it needs to be temporary turned off.
It’s an international security concern. pic.twitter.com/RUsxEmGcth
— Linus Ekenstam (@LinusEkenstam) February 23, 2025
ଗୋପନୀୟତା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ
ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ଗବେଷକ ଲୁକ୍ ରୋଚର କହିଛନ୍ତି ଯେ AI ଚାଟବଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏକ “ଗୋପନୀୟତା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ” ହୋଇପଡୁଛି। ଥରେ ତଥ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ହୋଇଗଲେ, ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଟାଇବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ। ଅନେକ ଉପଭୋକ୍ତା ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଚାଟ କେବେ ଏବଂ କିପରି ସାର୍ବଜନୀନ ହେଲା। EU ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏହି ବିଷୟକୁ GDPR ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ଯେଉଁଥିରେ “ଡାଟା ଲିଭାଇବାର ଅଧିକାର” ଏବଂ “ସୂଚିତ ସମ୍ମତି” ଭଳି ନିୟମ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।