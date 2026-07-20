ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମୂହିକ ବିବାହ ଯୋଜନାକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା; ବାଇକ୍ ଦାବି କରି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘରୁ କାଢ଼ିଦେଲା

ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ବିବାଘର ୪ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶାଶୁ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିରେ ମୂଳ କାରଣ ଥିଲା ଯୌତୁକ।

By Manoranjan Sial

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମୂହିକ ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ହାତଗଣ୍ଠି। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ବାହାଘର ୪ ଦିନ ପରେ ବାପଘରେ କନିଆଁ। ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଘଟିଛି। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି।

କନ୍ନୌଜର ସଦର କୋତୱାଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ପଞ୍ଚମ ପୁରୱା ଗାଁର ଶୀତଳା ଦେବୀଙ୍କ ବିବାହ ମୁଚୁଆପୁର ଉମରନ ଗାଁର ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରର ଶୀତଳା ଦେବୀଙ୍କ ବିବାହ ଉଭୟ ପରିବାରର ସମ୍ମତିରେ ‘ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମୂହିକ ବିବାହ’ ଯୋଜନାରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହ ପରେ ଶୀତଳା ଦେବୀ ବଧୂ ବେଶରେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ।

ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ବିବାଘର ୪ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶାଶୁ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିରେ ମୂଳ କାରଣ ଥିଲା ଯୌତୁକ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାହାନା କରି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ କହିଥିଲେ, ଏପରି ବିବାହରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ। ପୁଣି ଥର ବରଯାତ୍ରୀ ଧରି ଆସିବି ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଯିବି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର। ଶୀତଳା ଦେବୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୩୮ ହଜାରର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କଲେ…

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ. ପି. ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସହ…

ଜ୍ୱାଇଁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ମନା ବଦଳାଇଦେଲା। କହିଲା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଓ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଦେଲେ ବର ବେଶରେ ଯାଇ ଶୀତଳାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିବି। ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ଶୀତଳା ଦେବୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅକଲ ଗୁଡୁମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ? ବିବାଦ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସମାଧାନର କୌଣସି ରାସ୍ତା ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ।

ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଶୀତଳା କୋତୱାଲୀ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା ପୋଲିସ। ସବୁଆଡ଼ୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଶୀତଳା କୋର୍ଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। କୋର୍ଟ ମାମଲାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପୋଲିସ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଶୀତଳା ଦେବୀଙ୍କ ଏଫ୍‌ଆଇଆର୍ ଗ୍ରହଣ କରି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

You might also like More from author
More Stories

୩୮ ହଜାରର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କଲେ…

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ. ପି. ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସହ…

ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ: ଡିଏମ୍‌କେ…

ରାଜ୍ୟରେ ବଢିଲା ପନିପରିବା ଦର ଚିନ୍ତାରେ ଗୃହଣୀ…

1 of 17,626