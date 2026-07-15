ଲଗ୍ଜୁରୀ କାରକୁ ନାଁ, ଚମକଦାର ଦୁନିଆକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ବାରାତ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବର, ଶଗଡ଼ରେ ଗଲା କନିଆଁ

ଲଗ୍ଜୁରୀ କାରକୁ ନାଁ, ଚମକଦାର ଦୁନିଆକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ବାରାତ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବର

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଆଜିକାଲି ବାହାଘର କହିଲେ ଲୋକେ ଦାମୀ ଗାଡ଼ି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯୌତୁକ ଏବଂ କାନ ଫଟା ଡିଜେର ମାହୋଲ୍ କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏସବୁ ଭିତରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବୋକାରୋ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଏଭଳି ନିଆରା ବାହାଘର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ କିଣିଛି । ଏଠାରେ ଜଣେ ବର କୌଣସି ଦାମୀ କାର୍‌ରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଫୁଲରେ ସଜାଯାଇଥିବା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ନିଜ କନ୍ୟାକୁ ଆଣିବାକୁ ଶଶୁର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏହି ବିବାହର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସମାଜକୁ ଯୌତୁକ ବିହୀନ ବିବାହର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଏବଂ ନିଜର ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ।

ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲା ବାରାତ

ଏହି ପୂରା ଘଟଣାଟି ବୋକାରୋ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବର ନିଜ ବିବାହକୁ ଦେଖାଣିଆ ଚମକଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବଳଦ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମିଶି ଏହି ବଳଦ ଗାଡ଼ିକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀରେ ସଜାଇଥିଲେ । ବାହାଘରର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ, ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବା ପରେ କନ୍ୟାର ବିଦାୟୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ ହୋଇଥିଲା । ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ବି ଏହି ବାରାତକୁ ଦେଖୁଥିଲା, ସିଏ ଚକିତ ହୋଇ ଅନାଇ ରହୁଥିଲା ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅପାର କୃପା, ୧୦ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଅର…

୮ମ ବେତନ କମିଶନ: ମୂଳ ଦରମା ସହ HRAରେ ହେବ…

ଡିଜେ ବଦଳରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଲା ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ

ଏହି ବାହାଘରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଧୁନିକ ଡିଜେ ବାଜୁ ନଥିଲା । ଏହାର ବଦଳରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପାରମ୍ପରିକ ‘କୁଡ଼ମାଲି ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ’ର ମଧୁର ଧୁନ୍ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ବାରାତରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ସହିତ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ କରି ଖୁସି ମନାଉଥିଲେ । ବିବାହର ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ମଧ୍ୟ ‘କୁଡ଼ମାଲି’ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଦାସିଧା ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ।

ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା

ବିବାହର ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ସମାଜକୁ ଏହା ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ବାହାଘର ଟଙ୍କାର କାରବାର କିମ୍ବା ପାଣି ଭଳି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଜାଗା ନୁହେଁ । ଏହା ହେଉଛି ଦୁଇଟି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ବିଚାରର ମିଳନ । ଏହି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ବୃଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଯୌତୁକ ଭଳି କୁପ୍ରଥା ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ୟୁଜର୍ସ କହିଲେ ‘ଅସଲି ରାଜା ବାବୁ’

ଏହି ବିବାହର ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ୟୁଜର ମଜାଳିଆ ଅନ୍ଦାଜରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଭାଇ ତ ସବୁ ଦାମୀ କାର୍‌ର ସ୍ୱାଗ୍‌କୁ ଫେଲ୍ କରିଦେଲେ, ଅସଲି ରାଜା ବାବୁ ତ ଏଇ ଦୁଲ୍ହା ।” ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାନ ଫଟା ଡିଜେ ସଙ୍ଗୀତଠାରୁ ଆମ ଦେଶର ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ ଲକ୍ଷେ ଗୁଣରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ।

You might also like More from author
More Stories

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅପାର କୃପା, ୧୦ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଅର…

୮ମ ବେତନ କମିଶନ: ମୂଳ ଦରମା ସହ HRAରେ ହେବ…

ଅସିମ ମୁନିରଙ୍କୁ ମୌଲାନା ରହମାନଙ୍କ କଟାକ୍ଷ;…

EV ସ୍କୁଟରରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଜଳିଗଲା ୫ ମହଲା…

1 of 30,440