ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ମଣ୍ଡପ, କନ୍ୟାକୁ କୋଳରେ ଟେକି ନେଲେ ବର! ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ
ଇନ୍ଦୋରର ଏକ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ବାହାଘର ମଣ୍ଡପ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନିଜ ବାହାଘରର ବାଧକ ସାଜିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବର ଜଣକ ନିଜ କନ୍ୟାକୁ କୋଳରେ ଟେକି ମଣ୍ଡପକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁହେଁ ଗୋଡ଼ ବୁଡ଼େଇ ପାଣି ଭିତରେ ଠିଆ ହୋଇ ସବୁ ରୀତିନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଭିଡିଓ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିଣିବାରେ ଲାଗିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇନ୍ଦୋରରେ ଗୋଟିଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୂରା ମଣ୍ଡପ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ସେଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବାହାଘରକୁ ବନ୍ଦ ନ କରି ବର-କନ୍ୟା ହସଖୁସିରେ ସେଇ ପାଣି ଭିତରେ ହିଁ ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ବାହାଘରର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବର ଜଣକ ନିଜ କନ୍ୟାକୁ କୋଳରେ ଟେକି ଜମିଥିବା ପାଣି ପାର୍ କରାଇ ମଣ୍ଡପକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଲୋକେ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି।
ଇନ୍ଦୋରର ସିଏଟି (CAT) ରୋଡ୍ରେ ଥିବା ଏକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବର ବୈଭବ ଏବଂ କନ୍ୟା ପୂର୍ବାଙ୍କ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସହରରେ କ୍ରମାଗତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାହାଘର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପୂରା ଜାଗା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଇନ୍ଦୋରରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଏତେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଯେ ଜୁଲାଇ ମାସର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ହିଁ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡପ ଚାରିପାଖରେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ରୁ ଦୁଇ ଫୁଟ୍ ପାଣି ଜମି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅତିଥିମାନେ କଷ୍ଟରେ ପାଣି ଭିତରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ପାଣିରେ ଜୋତା-ଚପଲ ଭାସୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
बारिश ने इस शादी की खूबसूरती बढ़ा दी। जबकि लोग इससे परेशान होते हैं। लेकिन यहां वीडियो शूट करने वालों को भी नेचुरल मौका मिल गया। देखिए कैसे दुल्हा अपनी दुल्हन को बारिश में गोद में उठा ले जा रहा है। ये इंदौर का वीडियो है। #indore #groom #bride pic.twitter.com/y8ZcK63GXy
— Sunil Maurya (@smaurya_journo) July 7, 2026
ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବି ବର-କନ୍ୟା ବାହାଘର ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। କନ୍ୟାର ଗୋଡ଼ ଯେମିତି ପାଣିରେ ନ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ବର ବୈଭବ ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଟେକି ନେଇ ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବର୍ଷା ଭିତରେ ହିଁ ଦୁହେଁ ପାଣିରେ ଠିଆ ହୋଇ ସାତଫେରା ବୁଲିଥିଲେ। ବାହାଘର ସରିବା ପରେ ବର ପୁଣିଥରେ କନ୍ୟାକୁ କୋଳରେ ଟେକି ଖାଇବା ଜାଗାକୁ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଳି ମାରି ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଉଥିଲେ ଏବଂ ବର-କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ହସୁଥିଲେ।
ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଏହି ଭିଡିଓ ଆସିବା ପରେ ଲୋକେ ବର-କନ୍ୟାଙ୍କର ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଖରାପ ପାଗ ବି ସେମାନଙ୍କ ଖୁସିକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିଲାନି ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ମଜାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦମ୍ପତି ଜଣକ ସତରେ “ଭରା ପାଣି” ଭିତରେ ସାତଫେରା ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ତାରିଫ୍ କରିଛନ୍ତି। କନ୍ୟାକୁ କୋଳରେ ଟେକି ନେବାର ବରର ଏହି ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଲୋକେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି।