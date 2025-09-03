GST Council Meeting:ହେଲଥ ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସରେ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଲଗଜରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଗାଡ଼ିରେ ବଢ଼ିବ ଟ୍ୟାକ୍ସ

GST Council Meeting:ହେଲଥ ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସରେ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଲଗଜରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଗାଡ଼ିରେ ବଢ଼ିବ ଟ୍ୟାକ୍ସ
ଏମଏସଏମଇ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜିଏସଟି ପରିଷଦ କରଦାତାଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପରିଷଦ ବୀମା ପଲିସି ଉପରେ ଜିଏସଟି ହାର ହ୍ରାସକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିପାରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ ବୀମା ପଲିସି ନେବା ଶସ୍ତା ହେବ।
ମନିକଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକସ ରିହାତି ଦିଆଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ, ଜିଏସଟି ପରିଷଦର 56ତମ ବୈଠକ 3 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା 4 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହାରର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯିବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଜିର ବୈଠକରେ ଏମଏସଏମଇ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କୁ ଲାଭ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଅନୁପାଳନ ବୋଝ କମାଇବା ପାଇଁ ପରିଷଦ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏମଏସଏମଇ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ର ଜିଏସଟି ପଞ୍ଜିକରଣ ଏବେ ମାତ୍ର 3 ଦିନରେ ସମ୍ଭବ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଲାଗେ।
ଏହା ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜିଏସଟି ପରିଷଦ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବୟନଶିଳ୍ପ, ଔଷଧ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ସାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଓଲଟା ଶୁଳ୍କ ଗଠନ ଅଧୀନରେ ଫସି ରହିଥିବା ରିଫଣ୍ଡ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି।
ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନବାହନ ଉପରେ ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ କି?
ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ନିର୍ମାତା – ଟାଟା ମୋଟର୍ସ, ମହିନ୍ଦ୍ରା ଏବଂ ମହିନ୍ଦ୍ରା, ଜେଏସଡବ୍ଲୁ ଏମଜି ମୋଟର, ବିୱାଇଡି, ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ, ବିଏମଡବ୍ଲୁ ଏବଂ ଟେସଲା, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜିଏସଟି ପରିଷଦର ଆଗାମୀ ବୈଠକରେ ₹ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଭି (ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ) ଉପରେ ଜିଏସଟି ହାର 5% ରୁ 18% କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ।
ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଦାବି ଉଠାଯାଇଛି
ସମ୍ବାଦ ଅନୁଯାୟୀ, 3 ଏବଂ 4 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଚାଲିଥିବା ଜିଏସଟି ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଟିକସ (ଜିଏସଟି) ଗଠନକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହେଲେ ଆଠଟି ରାଜ୍ୟ – ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, କେରଳ, ପଞ୍ଜାବ, ତାମିଲନାଡୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ।