GST cut on medicines: କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କର କମିବ ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ! ରୋଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ମେଡିସିନ ଉପରେ GST ହ୍ରାସ
ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ଶୂନ୍ୟ ଟିକସରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପ୍ରତି ମାସରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଔଷଧ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ଉପରେ GST ହ୍ରାସ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହି ରୋଗଗୁଡ଼ିକର ଚିକିତ୍ସା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଔଷଧ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ।
ସରକାର 33ଟି ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ ଉପରୁ GST ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ 12% ଟିକସ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ଶୂନ୍ୟ ଟିକସରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
ଏଥିରେ ଆସିମିନିବ୍, ମେପୋଲିଜୁମାବ୍, ପେଜିଲେଟେଡ୍ ଲିପୋସୋମାଲ ଇରିନୋଟେକାନ୍, ଡାରାଟୁମୁମାବ୍, ଆଗାଲସିଡେଜ୍ ଆଲଫା, ଆଲିରୋକୁମାବ୍, ଇଭୋଲୋକୁମାବ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ଔଷଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଔଷଧ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ଟିକସ ହଟାଇବା ସହିତ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ହ୍ରାସ ଘଟିବ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ବୋଝ ହ୍ରାସ ପାଇବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନେକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଔଷଧ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହା ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ 18% GST ଲାଗୁ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ କେବଳ 5% ଟିକସ ଲାଗୁ ହେବ। ଏଥିରେ ମଧୁମେହ ଏବଂ ହୃଦରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଔଷଧ, ଇନସୁଲିନ୍, ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଔଷଧ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କିଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହୃତ ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଶସ୍ତାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ।
କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ
ମ୍ୟାକ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲର ଅଙ୍କୋଲୋଜି ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ରୋହିତ କପୁର କୁହନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା କର୍କଟ ରୋଗୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ମିଳିବ।
ଡାକ୍ତର ରୋହିତ କୁହନ୍ତି ଯେ କର୍କଟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଔଷଧ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, GST ହଟାଇବା ପରେ, ପ୍ରତି ମାସରେ ଅନେକ ହଜାର ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହେବ।
ଶସ୍ତା ହୋଇଥିବା କର୍କଟ ଔଷଧ
ଡାରାଟୁମୁମାବ୍ (ମଲ୍ଟିପଲ୍ ମାଏଲୋମା)
ଆଲେକ୍ଟିନିବ୍ (ଫୁସଫୁସ କର୍କଟ)
ଓବିନୁଟୁଜୁମାବ୍ (ରକ୍ତ କର୍କଟ)
ପୋଲାଟୁଜୁମାବ୍ ଭେଡୋଟିନ୍ (ଲିମ୍ଫୋମା)
ଏଣ୍ଟରେକ୍ଟିନିବ୍, ଆଟେଜୋଲିଜୁମାବ୍, ଟେପୋଟିନିବ୍, ଆଭେଲୁମାବ୍ (କଠିନ ଟ୍ୟୁମର, ମୂତ୍ରାଶୟ ଏବଂ ଚର୍ମ କର୍କଟ)
ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଖବର
ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି। ମହଙ୍ଗା ଔଷଧ ଉପରୁ ଟିକସ ହଟାଇବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଔଷଧ ଉପରୁ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପୀଡିତ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ମଝିରେ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ।
ସେମାନଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ବୋଝ କମ୍ ହେବ ଏବଂ ଔଷଧ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଅଧିକ ସୁଲଭ କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ।