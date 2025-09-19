GST Gift: ଶସ୍ତା,ଶସ୍ତା,ଶସ୍ତା…ଅଟା-ତେଲ-ସାବୁନଠୁ ନେଇ ସବୁ ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା ଶସ୍ତା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରୁ ଲାଗୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲିଷ୍ଟ
ଅଟା-ତେଲ-ସାବୁନଠୁ ନେଇ ସବୁ ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା ଶସ୍ତା । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ପ୍ରାଇସ । ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲିଷ୍ଟ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସରକାର GST ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ପରେ ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ FMCG କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ FMCG କମ୍ପାନୀ HUL ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ITC, Procter & Gamble, ଏବଂ Emami ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି।
ନୂତନ ଦର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରୁ ସାବୁନ, ସାମ୍ପୁ, ବେବି ଡାଏପର, ଟୁଥପେଷ୍ଟ, ରେଜର ଏବଂ ସେଭ୍ ପରେ ଲୋସନ୍ ଭଳି ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଟିକସ (GST) ହାର ହ୍ରାସର ଲାଭ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ପ୍ରୋକ୍ଟର୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଗାମ୍ବଲ୍, ଇମାମି ଏବଂ HUL ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରୋକ୍ଟର୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଗାମ୍ବଲ୍ ତାର ଉତ୍ପାଦ କେତେ ହ୍ରାସ କରିଛି?
ପ୍ରୋକ୍ଟର୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଗାମ୍ବଲ୍ ତାର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସଂଶୋଧିତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହା ଭିକ୍ସ, ହେଡ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ସୋଲ୍ଡର୍, ପ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ପାମ୍ପର୍ସ (ଡାଏପର), ଜିଲେଟ୍, ଓଲ୍ଡ ସ୍ପାଇସ୍ ଏବଂ ଓରାଲ୍-ବି ର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛି। ତାଲିକା ଅନୁସାରେ, ଭିକ୍ସ ଆକ୍ସନ୍ ୫୦୦ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଏବଂ ଭିକ୍ସ ଇନହେଲରର ମୂଲ୍ୟ ₹୬୯ ରୁ ₹୬୪ କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଜିଏସଟିରେ ୧୨% ରୁ ୫% ହ୍ରାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।
ପି ଆଣ୍ଡ ଜି ଇଣ୍ଡିଆ
ପି ଆଣ୍ଡ ଜି ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଡାଏପର ଉପରେ GST 12% ରୁ 5% କୁ ଏବଂ ବେବି ୱାଇପ୍ସ ଉପରେ 18% ରୁ 5% କୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ନୂତନ ଦର 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 2025 ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
କମ୍ପାନୀ ଜିଲେଟ୍ ଏବଂ ଓଲ୍ଡ ସ୍ପାଇସ
କମ୍ପାନୀ ଜିଲେଟ୍ ଏବଂ ଓଲ୍ଡ ସ୍ପାଇସର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରୁଛି। ଜିଲେଟ୍ ସେଭିଂ କ୍ରିମ୍ ରେଗୁଲାର (30 ଗ୍ରାମ) ର ମୂଲ୍ୟ ₹45 ରୁ ₹40 କୁ, ଜିଲେଟ୍ ସେଭିଂ ବ୍ରଶ୍ ର ମୂଲ୍ୟ ₹85 ରୁ ₹75 କୁ ଏବଂ ଓଲ୍ଡ ସ୍ପାଇସ୍ ଆଫ୍ଟର ସେଭ୍ ଲୋସନ୍ ଅରିଜିନାଲ୍ (150 ମିଲି) ର ମୂଲ୍ୟ ₹320 ରୁ ₹284 କୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଓରାଲ୍-ବି ଏଭରିଡେ କେୟାର ଟୁଥବ୍ରସ୍ ର ମୂଲ୍ୟ ₹35 ରୁ ₹30 କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ଇମାମି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛି।
ଇମାମି ବୋରୋପ୍ଲସ୍ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ କ୍ରିମ୍, ନବରତ୍ନ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ତେଲ, ଏବଂ ଜାଣ୍ଡୁ ବାଲ୍ମର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଯାଉଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରୁ, ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ବୋରୋପ୍ଲସ୍ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ କ୍ରିମ୍ (୮୦ ମିଲି) ୧୬୫ ଟଙ୍କାରୁ ୧୫୫ ଟଙ୍କା, ନବରତ୍ନ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ତେଲ କୁଲ୍ (୧୮୦ ମିଲି) ୧୫୫ ଟଙ୍କାରୁ ୧୪୫ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡର୍ମିକୁଲ୍ ପ୍ରିକଲି ହିଟ୍ ପାଉଡର ମେନ୍ଥଲ୍ ରେଗୁଲାର୍ (୧୫୦ ଗ୍ରାମ) ୧୫୯ ଟଙ୍କାରୁ ୧୪୯ ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ।
କେଶ କିଙ୍ଗ ଗୋଲ୍ଡ
ସେହିପରି, କେଶ କିଙ୍ଗ ଗୋଲ୍ଡ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ତେଲ (୧୦୦ ମିଲି) ର ମୂଲ୍ୟ ୧୯୦ ଟଙ୍କାରୁ ୧୭୮ ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଜାଣ୍ଡୁ ବାଲ୍ମ (୨୫ ମିଲି) ର ମୂଲ୍ୟ ୧୨୫ ଟଙ୍କାରୁ ୧୧୮ ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଜାଣ୍ଡୁ ସୋନା ଚାଣ୍ଡି ଚ୍ୟବାନ ପ୍ଲସ୍ (୯୦୦ ଗ୍ରାମ) ର ମୂଲ୍ୟ ୩୮୫ ଟଙ୍କାରୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। 361. ଇମାମି ବୋରୋପ୍ଲସ୍ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ମଇଶ୍ଚରାଇଜିଂ ସାଣ୍ଡଲ୍ ସାବୁନ୍ (125 ଗ୍ରାମ, ଛଅଟି ପ୍ୟାକ୍) ର ମୂଲ୍ୟ ₹384 ରୁ ₹342 କୁ ହ୍ରାସ କରିଛି।
HUL
GST ସଂସ୍କାର ପରେ, HUL ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରୁ ଡୋଭ୍ ସାମ୍ପୁ, ହର୍ଲିକ୍ସ, କିସାନ୍ ଜାମ୍, ବ୍ରୁ କଫି, ଲକ୍ସ ଏବଂ ଲାଇଫବୟ ସାବୁନ୍ ସମେତ ଏହାର ଗ୍ରାହକ ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଡୋଭ୍ ହେୟାର ଫଲ୍ ସାମ୍ପୁ (340 ମିଲି) ର ମୂଲ୍ୟ ₹490 ରୁ ₹435 କୁ ଏବଂ ଡୋଭ୍ ସେରମ୍ ବାର୍ (75 ଗ୍ରାମ) ର ମୂଲ୍ୟ ₹45 ରୁ ₹40 କୁ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏହା ସହିତ, କ୍ଲିନିକ୍ ପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ସାମ୍ପୁ (355 ମିଲି) ର ମୂଲ୍ୟ ₹393 ରୁ ₹340 କୁ ଏବଂ ସନସିଲ୍କ୍ ବ୍ଲାକ୍ ସାଇନ୍ ସାମ୍ପୁ (350 ମିଲି) ର ମୂଲ୍ୟ ₹430 ରୁ ₹370 କୁ ହ୍ରାସ କରିଛି।
GST ହାର ଏବେ କେବଳ ଦୁଇଟି ସ୍ଲାବ୍
ଏହି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ, GST ପରିଷଦ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା କର (GST)କୁ ଚାରିରୁ ଦୁଇକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଟିକସ ହାର ଏବେ ୫ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ହାର ଲାଗୁ ହେବ। ସିଗାରେଟ୍, ତମାଖୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବାଦ ଦେଇ ନୂତନ ଟିକସ ହାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।