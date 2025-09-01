GST କଟିବା ପରେ କେତେ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ OYO ରୁମ୍‌? ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ

ଜିଏସଟି କଟିବା ପରେ କେତେ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ OYO ରୁମ୍‌, ଜାଣନ୍ତୁ

By Chinmayee Beura

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି ଯେ, ହୋଟେଲରେ ନନ୍-ଏସି ଏବଂ ଏସି ରୁମ୍ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା କାରଣ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଟିକସ ଲଗାଯାଉଛି।

ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର GST ଢାଞ୍ଚାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପରେ OYO ରୁମ୍‌ର ବିଲ୍ ବହୁତ ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଟେଲ ରୁମଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଟିକସ ସ୍ଲାବ୍ ଲାଗୁ ହେଉଛି। ୧୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୭୫୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁମ୍ ଉପରେ ୧୨% GST ଲାଗୁ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ୭୫୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ରୁମ୍ ଉପରେ ୧୮% GST ଦେବାକୁ ପଡିବ।

ଏହି କାରଣରୁ, Oyo କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ହୋଟେଲରେ ରୁମର ମୋଟ ବିଲ୍ ସର୍ବଦା ଅଧିକ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ବୋଝ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ସରକାର GST ହାରକୁ ସରଳ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି।

ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଟିକସ ସ୍ଲାବ୍ ରହିବ। ପ୍ରଥମଟି ୫% ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ୧୮%। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯେଉଁମାନେ ୧୦୦୦ ରୁ ୭୫୦୦ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ରୁମରେ ରୁହନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ୧୨% ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କେବଳ ୫% GST ଲାଗୁ ହେବ।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହୋଟେଲ ବିଲ୍ ସିଧାସଳଖ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରୁମ୍, ଏସି ହେଉ କିମ୍ବା ନନ-ଏସି, ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଏକ ହୋଟେଲ ରୁମର ମୂଲ୍ୟ 5000 ଟଙ୍କା, ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଉପରେ 12% GST ଅର୍ଥାତ୍ 600 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡୁଛି।

ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବା ପରେ, କେବଳ 5% GST ଅର୍ଥାତ୍ 250 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ, ଗ୍ରାହକମାନେ 350 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଧାସଳଖ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଖବର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

