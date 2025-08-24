ଅଳଙ୍କାର ବଜାର ଥରହର…ସୁନା ଏବଂ ରୂପା କିଣିବା ହେବ ମହଙ୍ଗା! ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ

ସୁନା ରୂପା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ।

By Ankita

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଉତ୍ସବ ଏବଂ ବିବାହ ଋତୁର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟରେ, ଏକ ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ଅଳଙ୍କାର ବଜାରରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଟିକସ (GST) ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଏବେ କେବଳ 5% ଏବଂ 18% ଟିକସ ସ୍ଲାବ୍ ରହିବ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ 3% GST ଲାଗୁ ହେଉଛି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହାକୁ 5% ସ୍ଲାବ ରଖାଯାଏ, ତେବେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ । ଏହା କେବଳ ବଜାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ।

ଟିକସ ତିନି ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି- ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଜୁଏଲର୍ସ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ ସେଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ କେବଳ 1% ଭାଟ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2017 ରେ GST ଲାଗୁ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହି ଟିକସ ସିଧାସଳଖ 3% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଅର୍ଥାତ୍, ଟିକସ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ତିନି ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଲୋକମାନେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା କିଣିବା ବନ୍ଦ କରି ନାହାଁନ୍ତି । କିନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତ ଛଅ ମାସରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି ସରକାର GST ହାର ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି, ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା ଆହୁରି କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ ।

ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରିବାରେ କେବଳ ଧାତୁର ମୂଲ୍ୟ ଜଡିତ ନୁହେଁ ବରଂ ତିଆରି ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ । ଏହା ହେଉଛି ସେହି ପରିମାଣ ଯାହା କାରିଗରଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ। ସରକାର ଏହି ତିଆରି ଚାର୍ଜ ଉପରେ 5% GST ରଖିଛନ୍ତି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଅଳଙ୍କାର ସେବା ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ଟିକସ ଲାଗୁ ହେଉଛି। ଯେଉଁଠାରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା 3% GST ସ୍ଲାବରେ ଆସେ। ହୀରା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ 0.25% ଏବଂ 3% ଦୁଇଟି ସ୍ଲାବ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।

ଏବେ ଯଦି ଅଳଙ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ 5% ସ୍ଲାବରେ ରଖାଯାଏ, ତେବେ ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କେବଳ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ବଜାର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏବେ GST ସଂସ୍କାର ଖବର ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।

