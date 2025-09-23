GST ହ୍ରାସ ପରେ ହିରୋ ସ୍ପେଣ୍ଡର ନା ଟିଭିଏସ ସ୍ପୋର୍ଟ, କେଉଁ ବାଇକ୍ ଏବେ ଶସ୍ତା? କାହାକୁ କିଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫାଇଦା; ଜାଣନ୍ତୁ
GST Reforms 2025: ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ Hero Splendor କିମ୍ବା TVS Sport ବାଇକ୍ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ବାଇକ୍ ଶସ୍ତା ହେବ ତାହା ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?
GST ହ୍ରାସର ଲାଭ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି । ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବାଇକ୍, Hero Splendor ର ନୂତନତମ ପ୍ରକାର , XTEC ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍, ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଶସ୍ତା। GST ହ୍ରାସ ପରେ TVS ର ସୁଲଭ ବାଇକ୍, Sport ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେଣୁ, GST ହ୍ରାସ ପରେ କେଉଁ ବାଇକ୍ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ତାହା ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
Hero Splendor+ XTEC ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ କେତେ?
GST ହ୍ରାସ ପରେ, Hero Splendor + XTEC ଡିସ୍କ ବ୍ରେକର ମୂଲ୍ୟ ୮୦,୭୪୧ (ଏକ୍ସ- ଶୋରୁମ୍) ରହିଛି , ଯଦିଓ ଡ୍ରମ୍ ବ୍ରେକ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ଟିକେ କମ୍। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ବାଇକ୍ର ଅନ୍ -ରୋଡ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୯୫,୦୦୦।
ଟିଭିଏସ ସ୍ପୋର୍ଟର ମୂଲ୍ୟ :ଟିଭିଏସ ସ୍ପୋର୍ଟ ବାଇକ ଏହାର ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଇଲେଜ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ନୂତନ ଜିଏସଟି ହାର ସହିତ, ଏହି ବାଇକର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ୫୫,୨୬୬। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ପୋର୍ଟର ଅନ୍ – ରୋଡ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୬୬,୪୩୪, RTO ଫି, ବୀମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାର୍ଜ ସହିତ। ତଥାପି, ସହର ଏବଂ ପ୍ରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମୂଲ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ।
ହିରୋ ସ୍ପେଣ୍ଡର ପ୍ଲସର ଇଞ୍ଜିନ:ହିରୋ ସ୍ପେଣ୍ଡର ପ୍ଲସ୍ରେ ୯୭.୨ cc BS6 ଫେଜ୍-୨ OBD2B ଏୟାର-କୁଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରହିଛି। ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ ୮.୦୨ PS ପାୱାର ଏବଂ ୮.୦୫ Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ଏବଂ ଏହା ୪-ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଯୋଡା ଯାଇଥାଏ ।
ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ଗତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ୮୭ କିଲୋମିଟର । ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ଇନ୍ଧନ ଦକ୍ଷତା, ଯାହା ୭୦-୮୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ପ୍ରତି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ମାଇଲେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ , ଯାହା ଏହାକୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଇନ୍ଧନ – ଦକ୍ଷ କମ୍ୟୁଟର ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଥାଏ ।
ଟିଭିଏସ ସ୍ପୋର୍ଟ ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ବେଗ:ଟିଭିଏସ ସ୍ପୋର୍ଟରେ ୧୦୯.୭ ସିସି ସିଙ୍ଗଲ-ସିଲିଣ୍ଡର , ୪ – ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଇନ୍ଧନ – ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନ ଅଛି ଯାହା ୮.୧୮ ବିଏଚପି ଏବଂ ୮.୭ ଏନଏମ ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ଏହା ୪ – ସ୍ପିଡ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେଶ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଯୋଡା ହୋଇଛି । ଏହି ବାଇକର ସର୍ବାଧିକ ଗତି ୯୦ କିମି / ଘଣ୍ଟା ରହିଛି ।