Post Office: ଡବଲ୍ ରିଟର୍ନ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ! ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ର ଏହି ଯୋଜନାରେ କରନ୍ତୁ ଜମା, ପାଇବେ ଦୁଇଗୁଣ ଫେରସ୍ତ
ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଏକ ନିବେଶ ଯୋଜନା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଡବଲ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ । ତେବେ ଡାକଘରର କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର (KVP) ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଏକ ନିବେଶ ଯୋଜନା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଡବଲ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ । ତେବେ ଡାକଘରର କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର (KVP) ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ ନାହିଁ, ବରଂ ସ୍ଥିର ସୁଧ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରେ।
ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରାୟ ୧୧୫ ମାସରେ ଏହି ପରିମାଣ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ ବୁଝିବା…
ଟଙ୍କା କିପରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ?
କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହାର ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସୁଧ ଆପଣଙ୍କ ମୂଳଧନରେ ଯୋଡା ଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ନୂତନ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ସୁଧ ମିଳିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ୧୦,୦୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ୭.୫% ଅର୍ଥାତ୍ ୭୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସୁଧ ପାଇବେ। ଏହି ୭୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ୧୦,୦୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ଯୋଡାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ନିବେଶ ୧୦,୭୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ସେହି ୧୦,୭୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଉପରେ ସୁଧ ନିଆଯିବ, ଏବଂ ଏହା ନିରନ୍ତର ଜାରି ରହିବ। ପ୍ରାୟ ୧୧୫ ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ୯ ବର୍ଷ ୭ ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇ ୨୦,୦୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ।
ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ କିଏ ଖୋଲିପାରିବେ?
ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଚାକିରିଆ, ବ୍ୟବସାୟୀ କିମ୍ବା ଗୃହିଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତେ KVP ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ, ପିତାମାତାମାନେ ୧୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ସଞ୍ଚୟର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରିବ।
କମ ନିବେଶ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଲାଭ ପାଆନ୍ତୁ
ଆପଣ କେବଳ 1000 ଟଙ୍କା ସହିତ କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଉପର ସୀମା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବାଣ୍ଟିବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ
କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର ଯୋଜନା ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ନିବେଶ ଉପରେ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ସେୟାର ବଜାର ପରି ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆଶା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ। ଯଦିଓ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ସୁଧ ଆୟକର ଧାରା 80C ଅନୁଯାୟୀ ଛାଡ଼ର ଲାଭ ଦେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଏହାକୁ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା କରିଥାଏ।