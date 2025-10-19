ଦୀପାବଳି ପାଇଁ କଟକରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସମୟରେ ଫୁଟାଇବେ ବାଣ..

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: କଟକରେ ବି କଟକଣା । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ ସିଲ୍କ ସିଟି କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା କଟକଣା । ୨ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବାଣ ନ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ।
ଆଜି ଦୀପାବଳି ଉପଲକ୍ଷେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାଣ ଫୁଟାଯିବ । ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ବାଣଫୁଟା ନେଇ ଗାଇଡ ଲାଇନ୍ସ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ ରୁ ରାତି ୯ ଟା ଯାଏଁ ୨ ଘଣ୍ଟା ବାଣପୁଟାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ । ଏନେଇ ସୂୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି ରିଷିକେଶ ଖିଲାରି । ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ପୋଲିସ ।
କାଳୀପୂଜା ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡିକରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ରହିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଯେପରି ପୁଣି କୌଣସି ଅପ୍ରିତୀକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ନ ମିଳେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ।