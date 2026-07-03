ବଡ଼ ଧରଣ ହମ୍‌ଲା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ରଚୁଥିଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର

ଏଟିଏସ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି; ଗିରଫ ଆତଙ୍କୀ ମଧ୍ୟରେ ୧୮ ଓ ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସର ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଗୁଜରାଟ୍‌ରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲେ ନିଷିଦ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କୀ ସଙ୍ଗଠନ ସହ ମିଶି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚୁଥିବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ। ଗୁଜରାଟ ଏଟିଏସ୍ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ସଙ୍ଗଠନର ୮ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଘଟଣାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।

ଏଟିଏସ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି; ଗିରଫ ଆତଙ୍କୀ ମଧ୍ୟରେ ୧୮ ଓ ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସର ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଗୁଜୁରାଟରେ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଆତଙ୍କୀ ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ତା’ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଷିଦ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଆକା’ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଗୁଜୁରାଟରେ ସଂଗଠନର ନେଟୱାର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ୮ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୭ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁଜୁରାଟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୯ ବର୍ଷୀୟ ଅହମ୍ମଦ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଗାଜିୱାଲା, ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ମୁଦାସିର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଗାଜିୱାଲା ଓ ୩୦ ବର୍ଷୀୟ ଇବ୍ରାହିମ ମହମ୍ମଦ ହୁସେନ ଘଘା ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବନାସକାଣ୍ଠା ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଟୋପି ବିକ୍ରି କରି କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର…

୨ ବିଦେଶିନୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ପରେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ;…

ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ନଜର ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗଠନର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ଜାକାରିଆ ଦୁରାନି ମହମ୍ମଦ ଅମ୍ମାର ଘଘା, ୪୦ ବର୍ଷୀୟ ମୁଫତି ଫୌଜାନ ଇସମାଇଲ ଦୌଭା ଓ ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ମହମ୍ମଦ ଅମିନ ଶେରାଙ୍କୁ ପାଟନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଟିଏସ୍ ନବସାରୀ ଜିଲ୍ଲାର ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ମହମ୍ମଦ ଅବଦୁଲ ରହମାନ ସାୱଦୀ ଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ୧୮ ବର୍ଷୀୟ ବିଲାଲ ଦୁରାନି ମହମ୍ମଦ ଅମ୍ମାର ଘାଘାକୁ ହେପାଜତରେ ନେଇଛି।

ଗୁଜୁରାଟ ଏଟିଏସ୍ ଏହି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଟୋପି ବିକ୍ରି କରି କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର…

୨ ବିଦେଶିନୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ପରେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ;…

ଏମିତି ୱାଡ଼େନଙ୍କୁ ଶହେ ସଲାମ?? ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ…

VPN ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ! ଆସିବାକୁ…

1 of 17,456