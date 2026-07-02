ଘରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ; ପୋଡ଼ିହୋଇ ପରିବାରର ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ଘରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ; ପୋଡ଼ିହୋଇ ପରିବାରର ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ଗୁଜରାଟର ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନଡ଼ିଆଦ ଗାଁର ହିତେଶଭାଇ ସୁଥାର, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହିନାବେନ୍ ସୁଥାର ଓ ୨୦ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅ ଈଶାନୀ ସୁଥାର ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ଉନ୍ନତ ଭବିଷ୍ୟତ ସନ୍ଧାନରେ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ
ମ୍ୟାସାଚୁସେଟ୍ସ: ଆମେରିକାର ମ୍ୟାସାଚୁସେଟ୍ସ ରାଜ୍ୟର ୱୁଷ୍ଟର ସହରରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗୋଟିଏ ଭାରତୀୟ ପରିବାର ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ପରିବାରର ୩ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି।
ଗୁଜରାଟର ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନଡ଼ିଆଦ ଗାଁର ହିତେଶଭାଇ ସୁଥାର, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହିନାବେନ୍ ସୁଥାର ଓ ୨୦ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅ ଈଶାନୀ ସୁଥାର ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ଉନ୍ନତ ଭବିଷ୍ୟତ ସନ୍ଧାନରେ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ହିତେଶଭାଇ ‘ଇକୋନୋ ଲଜ ମୋଟେଲ’ ଲଜ ମୋଟେଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ମୋଟେଲ ପରିସରରେ ରହୁଥିଲେ।
କୁହାଯାଉଛି; ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୧ଟାରେ ମୋଟେଲରେ ହଠାତ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ନିଆଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ହିତେଶଭାଇ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ। ବିପଦକୁ ଅନୁଭବ କରି ସେମାନେ ମୋଟେଲର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡେସ୍କକୁ ଫୋନ୍ କରି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ।
ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡେସ୍କରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ରୁମର ବାଥରୁମ୍କୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ପାଣି ଚାଲୁ ରଖନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଧୂଆଁ ଓ ନିଆଁରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ। ପରିବାରଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରି ନିଜକୁ ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ।
ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ହିତେଶଭାଇ, ପତ୍ନୀ ହିନାବେନ୍ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଈଶାନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଖବର ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସମୁଦାୟର ଲୋକେ ମୃତକଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଭାରତ ଆଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି।