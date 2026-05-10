ସିଧା ଟପ୍ ୨ ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲା ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ, କେବଳ RR ନୁହଁ ଏହି ୩ଟି ଦଳର ବଡ଼ କ୍ଷତି
ଗୁଜୁରାଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା RCB ଅକଳରେ ପଡିଲା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: IPL ୨୦୨୬ର ୫୨ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଜୟପୁରର ସୱାଇ ମାନସିଂହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ, ଗୁଜରାଟ ଦଳ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ୭୭ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏକ ଦମଦାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ର ଫଳାଫଳ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି।
ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ସିଧାସଳଖ ୫ମ ସ୍ଥାନରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଲମ୍ଫ ମାରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ରାଜସ୍ଥାନ ସମେତ ମୋଟ ତିନୋଟି ଦଳ ପାଇଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୨ ରେ ପ୍ରବେଶ:
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ସିଜିନର ୭ମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ସେମାନେ ୧୪ ପଏଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ସିଧାସଳଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ମଧ୍ୟ ୧୪ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି; କିନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ବଳରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ଏହି ବିଜୟ ପରେ, ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ୦.୨୨୮ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ୦.୭୩୭।
ଏହି ତିନୋଟି ଟିମ୍ ର ହେଲା କ୍ଷତି:
ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସର ବିଜୟ ପରେ, କେବଳ ରାଜସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ବରଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ମଧ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି।
ପଞ୍ଜାବ ଦଳ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି। ସେମାନଙ୍କର ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୧୩ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଯାହାର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ୦.୫୭୧।
ଏହି ସମୟରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସେମାନଙ୍କର ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୬ଟି ଜିତିଛି ଏବଂ ୧୨ ପଏଣ୍ଟ ରଖିଛି; ସେମାନେ ଏବେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପଞ୍ଚମ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାର କରି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି କ’ଣ:
ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଦଳ ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ୧୦ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ସେହିପରି କୋଲକାତା ଦଳ ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ୯ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ୭ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।
ଏହା ସହିତ, ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ୮ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ୮ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୬ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ତଳ ଆଡୁ ପ୍ରଥମରେ ରହିଛନ୍ତି।