ରାତିରେ ପରିସ୍ରା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କବାଟ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ବିଶାଳକାୟ କୁମ୍ଭୀର
ଗୁଜରାଟର ଆନନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରାତିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଥରୁମକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ୭ ଫୁଟର ଏକ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଖି ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ବନ ବିଭାଗ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ପାଖାପାଖି ଏକ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରି କୁମ୍ଭୀରଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ।
ଆନନ୍ଦ: କୁମ୍ଭୀର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଭୟର ଶିହରଣ ଖେଳିଯାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଭାବିଲେ ଯଦି ସେହି କୁମ୍ଭୀରକୁ ଆପଣ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ତେବେ କ’ଣ ହେବ । ଗୁଜୁରାଟର ଆନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜଣେ ପରିବାରର ଗାଧୁଆ ଘର ଭିତରୁ ୭ ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏକ ବଡ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପରିବାର ଲୋକେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ରାତିରେ ଜଣେ ଅଜଣା ଅତିଥି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଘରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟାର ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଧରିଥିଲେ। ପରେ ଏହାକୁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଯିବା କାରଣରୁ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ନିଜ ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ମାନବ ବସତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥାନ୍ତି।
ଏହି ଘଟଣା ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରେ ଆନନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲାର ବଲାଭାଇ ଚୌହାନଙ୍କ ଘରେ ଘଟିଥିଲା। ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ରାତିରେ ଘର ବାହାରେ କୁକୁରମାନେ ଲଗାତାର ଭୁକିବାରୁ ବଲାଭାଇଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ସେ ବାଥରୁମ ଯାଇ ଦେଖିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଏକ ବିଶାଳ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଖିଥିଲେ। କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।
குஜராத்தின் ஆனந்த் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு வீட்டின் குளியலறைக்குள் புகுந்த 7 அடி நீள முதலை குடும்பத்தினரை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.
தகவலறிந்து வந்த மீட்புக்குழுவினர் ஒரு மணி நேரம் போராடி முதலையை பத்திரமாக மீட்டு வனப்பகுதியில் விடுவித்தனர்.#Gujarat #crocodile pic.twitter.com/XMIgm8g4D2
— M.M.NEWS உடனடி செய்திகள் (@rajtweets10) July 31, 2026
ଖବର ପାଇବା ପରେ ବନରକ୍ଷୀ ନିଲେଶ ଭରୱାଡ ଓ ମନୀଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ସହ ଦୟା ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିତେଶ ଚୌହାନ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ତୁଷାର ରାଣା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟାର ଚେଷ୍ଟା ପରେ ଦଳ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଅତି ସତର୍କତାର ସହ କୌଣସି କ୍ଷତି ନକରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।
ନିତେଶ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବନ ବିଭାଗରୁ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ୭ ଫୁଟ ଲମ୍ବା କୁମ୍ଭୀରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଏହାକୁ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖାଯିବା ଘଟଣା ବଢ଼ିଯାଏ।
ଅଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୋଖରୀ ଓ ଜଳାଶୟରେ ପାଣି ବଢ଼ିଯିବାରୁ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ନିଜ ବାସସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା ଓ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ମାନବ ବସତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିକଟସ୍ଥ ମଲତାଜ ଗାଁର ପୋଖରୀରେ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ କୁମ୍ଭୀର ରହୁଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ବନ୍ୟା କିମ୍ବା ଅଧିକ ପାଣି ସମୟରେ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ରାସ୍ତା ଓ ଘର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଏ।
ବନ ବିଭାଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ରାତିରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ବାହାରକୁ ନଯିବା, ରାସ୍ତାରେ ସାବଧାନରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଏବଂ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିଲେ ନିଜେ ଧରିବା କିମ୍ବା ନିକଟକୁ ନଯାଇ ତୁରନ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।