ନୁଖୁରା ଚୁଟି ମ୍ୟାଡାମ୍ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି, ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାଳକୁ ବ୍ଲେଡରେ କାଟିଲେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ପଳାଇଗଲା ଚାକିରି

ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁଦ କାଣ୍ଡ

By Rojalin Mishra

ଗୁଜରାଟ:ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁଦ କାଣ୍ଡ। ଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ନଲଗାଇ ଆସିଥିବାରୁ ରାଗିଗଲେ ପିଟି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଏମିତି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଲେ ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି।

ତେଲ ନ ଲଗାଇବାରୁ ଗୁଜୁରାଟରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ କେଶ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର କ୍ରୀଡା ଶିକ୍ଷକ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି।

ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଜାମନଗରର ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ଗୁରୁକୂଳ ସ୍କୁଲରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ କେଶ ବ୍ଲେଡରେ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ କେଶ ତେଲ ଲଗାଇ ନଥିଲେ।

ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା।

ସ୍କୁଲ ପୂର୍ବରୁ ବିବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏହି ସଦ୍ୟତମ ମାମଲା କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତି ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି।ଛାତ୍ରଙ୍କ ମାଆ ଅଞ୍ଜଳିବେନ୍ ଏଭଳି ଦଣ୍ଡକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ।

ଯଦିଓ ଜଣେ ପିଲା ପୁସ୍ତକ ଭୁଲିଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ୧୦୦ ଥର ବସଉଠ କରି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ। ଆମର ପିଲାମାନେ ଏତେ ଭୟଭୀତ ଯେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲର ନାମକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ଗୁରୁକୂଳର ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶଶିବେନ ଦାସ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କେଶ ଲମ୍ବା କରିବାକୁ ଦେଉନାହୁଁ, ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କେଶ ନ କାଟିବେ, ତେବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଇଥାଉ।

ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଟିର କେଶ କାଟି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା କାରଣରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା।

ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବିପୁଲ ମେହେଟା କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଜାମନଗରର ଦୁଇଟି ସ୍କୁଲରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପିତାମାତା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

ଉଭୟ ମାମଲାରେ, ଅଭିଯୋଗଟି ପିଲାମାନଙ୍କ କେଶ କାଟିବା ସହିତ ଜଡିତ। ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ଏପରି ଘଟଣା ନ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଉଭୟ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।

