ଘରେ ପଶି CSKକୁ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଦେଖାଇଲା ଗୁଜୁରାଟ, ଲଗାତାର ହାର୍ ପରେ ୮ ଓ୍ୱିକେଟରେ ଚତୁର୍ଥ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା GT
CSKର ବୁରା ହାଲ୍, ମ୍ୟାଚ୍ ଛଡ଼ାଇନେଲା GT।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ପରାଜୟ ପରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଏକ ଦମଦାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ସେମାନଙ୍କ ଘରୋଇ ପଡ଼ିଆରେ ଏକପାଖିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସକୁ ୮ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।
ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ଟାଇଟାନ୍ସ ସିଜିନର ଚତୁର୍ଥ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟର ଷ୍ଟାର ଥିଲେ ଦଳର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର କାଗିସୋ ରାବାଡା, ଯାହାଙ୍କ ଘାତକ ସ୍ପେଲ ଚେନ୍ନାଇକୁ ମାତ୍ର ୧୫୮ ରନରେ ସୀମିତ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଦ୍ୱାରା GT ମାତ୍ର ୧୭ ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିଥିଲା।
ଚେନ୍ନାଇର ଏମଏ ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୁଜରାଟର ଥିଲା। ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଜୟପୁରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ପିଟିଥିଲେ ଏବଂ ବଡ଼ ସ୍କୋର ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା।
ହେଲେ, ଚେନ୍ନାଇର ସ୍ପିନ୍-ଅନୁକୂଳ ପିଚ୍ରେ ଗୁଜରାଟର ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କାଗିସୋ ରାବାଡା, ଯିଏ ଚତୁର୍ଥ ଓଭରରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ଉର୍ଭିଲ ପଟେଲ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।
ରାବାଡାଙ୍କ ସହିତ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଜାସନ ହୋଲ୍ଡର ଏବଂ ମାନବ ସୁଥାର (ସ୍ପିନର) ମଧ୍ୟ ଚେନ୍ନାଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଦଳ ମାତ୍ର ୩୭ ରନରେ ୪ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା ଏବଂ CSK ର ଇନିଂସ ମାତ୍ର ୧୨ତମ ଓଭରରେ ୫୦ ରନ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ହେଲେ, ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚେନ୍ନାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୮ ଓଭରରେ ୧୦୭ ରନ ଯୋଡ଼ି ମୋଟ ୧୫୮ ରନ କରି ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା।
ଏହି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପଛରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଶକ୍ତି ଥିଲେ ଅଧିନାୟକ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ, ଯିଏ ୬୦ ବଲ୍ ରେ ୭୪ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ – ସିଜନର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ। ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି, ଜେମି ଓଭରଟନ୍ ମାତ୍ର ୬ ବଲ୍ ରେ 1୧୮ ରନ କରି ଦଳକୁ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।