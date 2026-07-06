ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ସମୁଦ୍ର କୂଳ: ଦିନରେ ସୁନ୍ଦର, ରାତି ହେଲେ ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିଯାଏ ଏହି ‘ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ’ ବିଚ୍
ଦିନରେ ସୁନ୍ଦର, ରାତି ହେଲେ ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିଯାଏ ଏହି ‘ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ’ ବିଚ୍
Dumas Beach: ଭାରତରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବା ବିଚ୍ କଥା ମନକୁ ଆସିଲେ ଲୋକେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଆ କିମ୍ବା ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି । ମାତ୍ର ଗୁଜରାଟର ‘ଡୁମସ ବିଚ୍’ ନିଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ତାର ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ।
ସୁରଟ ସହରଠାରୁ ପ୍ରୟ ୨୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଦିନରେ ଯେତିକି ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ରାତି ହେଲେ ସେତିକି ଡରଲାଗେ । ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ସମୁଦ୍ର କୂଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଏ ।
କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏହି ବିଚ୍?
ଡୁମସ ବିଚ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଠାକାର କାଳିଆ ବାଲି । ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ୟ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସୁନେଲି ବାଲି ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଗଭୀର କଳା ରଙ୍ଗର ବାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସମୁଦ୍ରର ଲହଡ଼ି, ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଛେଇ ହୋଇ ରହିଥିବା କଳା ବାଲି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଛାଇ ଯାଉଥିବା ନିଶବ୍ଦତା ଏହି ସ୍ଥାନକୁ କୌଣସି ହରର ଫିଲ୍ମ ଭଳି ମାହୋଲ୍ ଦେଇଥାଏ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏକ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ଥିଲା । ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଠାରେ ଶବ ସଂସ୍କାର କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।
ରାତିରେ ଶୁଭେ ବିଚିତ୍ର ଶବ୍ଦ
ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ରାତି ସମୟରେ ଏଠାରେ ଅଜବ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛନ୍ତି । କିଛି ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପରେ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ସେମାନଙ୍କ ପିଛା କରୁଛି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅନାଇ ରହିଛି ।
ଅନେକ ସମୟରେ ଏଠାରେ ବୁଲୁଥିବା କୁକୁରମାନେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ଅନ୍ଧାର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଜୋରରେ ଭୋକିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ । ଯଦିଓ ଏହି ସବୁ କଥାର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ତଥାପି ଡୁମସ ବିଚ୍ର ଏହି କାହାଣୀ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରୋମାଞ୍ଚ ଓ ଭୟ ଦୁଇଟିଯାକ ସୃଷ୍ଟି କରେ ।
ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିଲେ ଖାଲି ହୋଇଯାଏ ସମୁଦ୍ର କୂଳ
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଯେ, ଏଠାରେ କେତେକ ଲୋକ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଦାବିର କୌଣସି ଆଧିକାରୀକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ କାହାଣୀ ଜାଗାଟିକୁ ଅଧିକ ରହସ୍ୟଘେରା କରିଦେଇଛି । ଏହି କାରଣରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପରେ କୌଣସି ଲୋକ ଏଠାରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।
ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ଲୁଚିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ
ଭୟ ଏବଂ ରହସ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଡୁମସ ବିଚ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ । କଳା ବାଲି ଏବଂ ନୀଳ ସମୁଦ୍ରର ମିଶ୍ରଣ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏଠାରେ ଅଧିକ ଗହଳି ହେଉ ନଥିବାରୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସ୍ଥାନ । ଏହାସହ ବିଚ୍ ଆଖପାଖରେ ମିଳୁଥିବା ଗରମ ଗରମ ଭଜିଆ, ପାଭ୍ ଭାଜି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଜରାଟୀ ସ୍ନାକ୍ସ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ମଜାଦାର କରିଥାଏ ।
ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତ
ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଠାକାର ବାଲି କଳା ହେବା ପଛରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରଭାବ ଥାଇପାରେ ଏବଂ ରାତିରେ ଶୁଣାଯାଉଥିବା ଅଜବ ଶବ୍ଦ କେବଳ ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରଖର ପବନ ଓ ଲହଡ଼ିର ଗର୍ଜନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ସତ୍ୟ ଯାହା ବି ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଯାତ୍ରାରେ କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ରୋମାଞ୍ଚ ଓ ରହସ୍ୟ ଖୋଜନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡୁମସ ବିଚ୍ ଏକ ପ୍ରଫେକ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ।