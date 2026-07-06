ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ସମୁଦ୍ର କୂଳ: ଦିନରେ ସୁନ୍ଦର, ରାତି ହେଲେ ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିଯାଏ ଏହି ‘ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ’ ବିଚ୍

ଦିନରେ ସୁନ୍ଦର, ରାତି ହେଲେ ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିଯାଏ ଏହି ‘ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ’ ବିଚ୍

By Jyotirmayee Das

Dumas Beach: ଭାରତରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବା ବିଚ୍ କଥା ମନକୁ ଆସିଲେ ଲୋକେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଆ କିମ୍ବା ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି । ମାତ୍ର ଗୁଜରାଟର ‘ଡୁମସ ବିଚ୍’ ନିଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ତାର ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ।

ସୁରଟ ସହରଠାରୁ ପ୍ରୟ ୨୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଦିନରେ ଯେତିକି ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ରାତି ହେଲେ ସେତିକି ଡରଲାଗେ । ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ସମୁଦ୍ର କୂଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଏ ।

କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏହି ବିଚ୍?

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବିଶ୍ୱର ଏହି ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଫେରିବା ଅସମ୍ଭବ,…

ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶରୀରର ହାଡ଼ ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ…

ଡୁମସ ବିଚ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଠାକାର କାଳିଆ ବାଲି । ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ୟ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସୁନେଲି ବାଲି ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଗଭୀର କଳା ରଙ୍ଗର ବାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସମୁଦ୍ରର ଲହଡ଼ି, ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଛେଇ ହୋଇ ରହିଥିବା କଳା ବାଲି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଛାଇ ଯାଉଥିବା ନିଶବ୍ଦତା ଏହି ସ୍ଥାନକୁ କୌଣସି ହରର ଫିଲ୍ମ ଭଳି ମାହୋଲ୍ ଦେଇଥାଏ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏକ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ଥିଲା । ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଠାରେ ଶବ ସଂସ୍କାର କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।

ରାତିରେ ଶୁଭେ ବିଚିତ୍ର ଶବ୍ଦ

ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ରାତି ସମୟରେ ଏଠାରେ ଅଜବ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛନ୍ତି । କିଛି ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପରେ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ସେମାନଙ୍କ ପିଛା କରୁଛି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅନାଇ ରହିଛି ।

ଅନେକ ସମୟରେ ଏଠାରେ ବୁଲୁଥିବା କୁକୁରମାନେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ଅନ୍ଧାର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଜୋରରେ ଭୋକିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ । ଯଦିଓ ଏହି ସବୁ କଥାର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ତଥାପି ଡୁମସ ବିଚ୍‌ର ଏହି କାହାଣୀ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରୋମାଞ୍ଚ ଓ ଭୟ ଦୁଇଟିଯାକ ସୃଷ୍ଟି କରେ ।

ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିଲେ ଖାଲି ହୋଇଯାଏ ସମୁଦ୍ର କୂଳ

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଯେ, ଏଠାରେ କେତେକ ଲୋକ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଦାବିର କୌଣସି ଆଧିକାରୀକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ କାହାଣୀ ଜାଗାଟିକୁ ଅଧିକ ରହସ୍ୟଘେରା କରିଦେଇଛି । ଏହି କାରଣରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପରେ କୌଣସି ଲୋକ ଏଠାରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ଲୁଚିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ

ଭୟ ଏବଂ ରହସ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଡୁମସ ବିଚ୍‌ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ । କଳା ବାଲି ଏବଂ ନୀଳ ସମୁଦ୍ରର ମିଶ୍ରଣ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏଠାରେ ଅଧିକ ଗହଳି ହେଉ ନଥିବାରୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସ୍ଥାନ । ଏହାସହ ବିଚ୍ ଆଖପାଖରେ ମିଳୁଥିବା ଗରମ ଗରମ ଭଜିଆ, ପାଭ୍ ଭାଜି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଜରାଟୀ ସ୍ନାକ୍ସ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ମଜାଦାର କରିଥାଏ ।

ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତ

ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଠାକାର ବାଲି କଳା ହେବା ପଛରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରଭାବ ଥାଇପାରେ ଏବଂ ରାତିରେ ଶୁଣାଯାଉଥିବା ଅଜବ ଶବ୍ଦ କେବଳ ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରଖର ପବନ ଓ ଲହଡ଼ିର ଗର୍ଜନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ସତ୍ୟ ଯାହା ବି ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଯାତ୍ରାରେ କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ରୋମାଞ୍ଚ ଓ ରହସ୍ୟ ଖୋଜନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡୁମସ ବିଚ୍ ଏକ ପ୍ରଫେକ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ।

You might also like More from author
More Stories

ବିଶ୍ୱର ଏହି ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଫେରିବା ଅସମ୍ଭବ,…

ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶରୀରର ହାଡ଼ ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ…

ମୋବାଇଲ୍ ରେ ପଶିଯାଇଛି କି ବର୍ଷାପାଣି,…

ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଓଜନର ମେଘ ଆକାଶରୁ କାହିଁକି…

1 of 25,979