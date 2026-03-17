ଇରାନୀ ଖାଦ୍ୟ ଲୁକମତ-ଅଲ-କାଦି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଭାରତର ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମିଠା, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଇତିହାସ
History of Gulab Jamun: ଭାରତୀୟ ମିଷ୍ଟାନ୍ନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୁଲାବ ଜାମୁନ । ମିଠା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ କହିଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ସବକାଳୀନ ଅବସର ଏହା ବିନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେହୁଏ । କାରଣ ଗୁଲାବ ଜାମୁନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶେଷ ସମାବେଶରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ । ଯଦିଓ ଏହି ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗୁଲାବ ଜାମୁନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ ମୂଳ ନୁହେଁ । ଏହାର ମୂଳ ପ୍ରକୃତରେ ଇରାନ ସହିତ ଜଡିତ।
ଏନେଇ କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଲୁକମତ-ଅଲ-କାଦି ନାମକ ଏକ ଇରାନୀ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହାର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ…
ଇରାନୀ ଖାଦ୍ୟ ‘ଲୁକମତ-ଅଲ-କାଦି’ କ’ଣ?
‘ଲୁକମତ-ଅଲ-କାଦି’ ମୂଳତଃ ଏକ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ମିଠା ଖାଦ୍ୟ । ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଇରାନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆରବ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛଣା ହୋଇଥିବା ମିଠା ବଲ୍ ମାନ ଥାଏ । ଯାହା ମହୁ କିମ୍ବା ଚିନି ସିରାରେ ଭିଜାଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଗଠନ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହା ‘ଗୁଲାବ ଜାମୁନ’ ସହିତ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସମାନତା ବହନ କରେ।
ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଭାରତରେ କିପରି ପହଞ୍ଚିଲା?
ଇତିହାସକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ମୋଗଲ ଯୁଗରେ ଭାରତରେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ରାନ୍ଧଣା ପରମ୍ପରା ଆସିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ପାରସ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଭାରତ ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ‘ଲୁକମତ-ଅଲ-କାଦି’ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ରୋଷେୟାମାନେ ଏହାକୁ ନିଜସ୍ୱ ଅନନ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
‘ଗୁଲାବ ଜାମୁନ’ କିପରି ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା?
ଭାରତୀୟ ରୋଷେଇ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା । ଶେଷରେ ‘ମଇଦା’ ଏବଂ ‘ଖୁଆ’ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ମିଠା ପାଇଁ ଚିନି ସୀରା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା । ଆଜି ବଜାରରେ ଏହାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ମିଳୁଛି । ଏଥିରେ ଗୁଜୁରାତି ଏବଂ ଗୋଲାପ ଜଳ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି ।
ଏହାର ନାମ ‘ଗୁଲାବ ଜାମୁନ’ କିପରି ହେଲା?
ଏହି ନାମ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସ ଅଛି। ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ‘ଗୁଲାବ’ ଶବ୍ଦଟି ପାରସ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା “ଗୋଲାପ ଜଳ” କୁ ବୁଝାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, “ଜାମୁନ” ଶବ୍ଦଟି ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାରତୀୟ ଫଳକୁ ବୁଝାଏ ଯାହାର ଆକୃତି ଏହି ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ଖାଦ୍ୟର ନାମ “ଗୁଲାବ ଜାମୁନ” ରଖାଯାଇଥିଲା।
ଭାରତରେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା କିପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା?
ସମସ୍ତେ ଗୁଲାବ ଜାମୁନର ସ୍ୱାଦକୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଗଲା। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ, ଏହା ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଗର୍ବ ହୋଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଏହା ବିଶେଷ ଅବସରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଜି, ଏହା କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶଂସିତ।