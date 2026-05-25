Gulmarg Gondola : ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ଗୁଲମର୍ଗରେ ଅଧାବାଟରେ ଅଟକିଲା ରୋପୱେ, ୩୦୦ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଫସିଲେ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେନା ସାମିଲ
Gulmarg Gondola Ropeway Incident : ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୁଲମର୍ଗ ରୋପୱେରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଶହ ଶହ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅଧାବାଟରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଲୋକ ରୋପୱେ କେବିନରେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ରୋପୱେ କେବିନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ସେଠାରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଅଧାବାଟରେ ଫସି ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେନା, ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ଟିମ୍ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା
ଗୁଲମର୍ଗରେ ଏସ୍.ଡି.ଆର୍.ଏଫ୍ (SDRF), ଏନ୍.ଡି.ଆର୍.ଏଫ୍ (NDRF) ଏବଂ ଗୁଲମର୍ଗ ଗୋଣ୍ଡୋଲାର କ୍ୟୁ.ଆର୍.ଟି (QRT) ଟିମ୍ ମୁତୟନ ଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଉଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ କାଶ୍ମୀରରେ ବର୍ଷା ଓ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେଉଛି। ସିଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେବିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରୟାସ ପରେ ଅଧିକାଂଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଇଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିବୃତ୍ତି
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ଗୁଲମର୍ଗ ଗୋଣ୍ଡୋଲା କେବୁଲ କାର ସେବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ସରକାର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କେବିନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି ଏବଂ ଫସି ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଦଳ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଛି ଏବଂ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ।