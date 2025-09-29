Guru Gocahr 2025: ଗୋଚର କରିବେ ଗୁରୁ, ଟଙ୍କା ଗଦିରେ ଶୋଇବେ ୩ ରାଶି, ଯେତେ ବାଣ୍ଟିଲେ ବି ସରିବନି ..
Guru Gocahr 2025: ବୃହସ୍ପତି ୧୮ ଅକ୍ଟୋବରରେ ମିଥୁନ ରାଶିରୁ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରାଶି ଲାଭବାନ ହେବେ...
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୧୮ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ରେ, ବୃହସ୍ପତି ତା’ର ଅତିଚାରୀ ଗତିରେ ମିଥୁନ ରାଶିରୁ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ଗମନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ତା’ର ସାଧାରଣ ଗତିଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ଅତିଚାରୀ ଗତି କୁହାଯାଏ।
ବୃହସ୍ପତି ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅତିଚାରୀ ଗତିରେ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ ସେ ତିନିଥର ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ୧୮ ଅକ୍ଟୋବରରେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଗମନ କରିବା ପରେ, ବୃହସ୍ପତି ଡିସେମ୍ବରରେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ କର୍କଟ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଅତିଚାରୀ ଗତିରେ ଗମନ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ମିଥୁନ ରାଶି- କର୍କଟ ରାଶିରେ ଏହାର ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ, ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଭ୍ରମଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିବ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡିତ, ତେବେ ଆପଣ ଲାଭ ଦେଖିପାରିବେ।
ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ କରିବ, ଯାହା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଓଲଟାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।
କନ୍ୟା ରାଶି- ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯାହାକୁ ଲାଭର ଘର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଉତ୍ସରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଣିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛିତ ସ୍ଥାନରେ ଚାକିରି ପାଇପାରନ୍ତି।
ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଅନୁକୂଳ ପାଇବେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ଉନ୍ନତ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ।
ମୀନ ରାଶି- ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଶାସକ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଏହି ଭ୍ରମଣ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରନ୍ତି।
ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ବୁଝିବାରେ ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ଦେବ, ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ କିଛି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିବାହରେ ପରିଣତ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।