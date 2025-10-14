Jupiter Impact: 18 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 2 ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଆସିବ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼, ଦୀପାବଳି ଆଗରୁ ଚାଲିଯିବେ ଡିପ୍ରେସନକୁ!

ଦୀପାବଳି ଆଗରୁ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏହି ଦୁଇ ରାଶି । 18 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଆସିବ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ।

By Seema Mohapatra
CELLNET

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଏହି ବର୍ଷ ୧୮ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଧନତେରସ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ଦିନ ଦେବ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ରାତି ପ୍ରାୟ ୯:୩୯ ରେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ଗମନର ଦୁଇଟି ରାଶି ଉପରେ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ।

ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଡିସେମ୍ବର ୫ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୩:୩୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତେଣୁ, ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ।

କନ୍ୟା (କର୍କଟ ରାଶି)

ବୃହସ୍ପତି କନ୍ୟା ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଗୋଚର କରୁଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଗୁପ୍ତ ଧନ, ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଅନେକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣେ। ଏହି ଗୋଚର ଯୋଗୁଁ, କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଧନତେରସରୁ ଡିସେମ୍ବର 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିବେ।

ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଜୀବନରେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବୀମା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ହୋଇପାରେ।

ତଥାପି, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ପୂଜା, ଜପ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ କରିବ।

ବିଛା (ବିଛା ରାଶି)

ବୃହସ୍ପତି ବିଛା ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘର କାମ, ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଧନତେରସରୁ କର୍କଟ ଗ୍ରହରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।

ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ରୋଗ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତଥାପି, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆଣିବ।

ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବାର ଉପାୟ

ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୁରୁ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଗ୍ରହର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବ।

ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ, ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର, ଓମ୍ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରୀଂ ଗ୍ରୌଂ ସହ ଗୁରୁବେ ନମଃ କିମ୍ବା ଓମ୍ ବୃଂ ବୃହସ୍ପତୟେ ନମଃ ମଧ୍ୟ ଜପ କରିପାରିବେ।

ଗୁରୁବାର ଦିନ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ତୀର୍ଥସ୍ଥଳରେ କଦଳୀ, ହଳଦୀ, ହଳଦୀ ବସ୍ତ୍ର, ପିତ୍ତଳ, ସୁନା, ବିଷ୍ଣୁ ଚାଳିଶା ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୂର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

