ପ୍ରେମିକ ସହ ଭଉଣୀ ଫେରାର ହେବାରୁ ଶଳାର ବିଗିଡ଼ିଲା ମୁଣ୍ଡ, ତାଲିବାନ୍ ଭଳି ଭିଣୋଇକୁ ହତ୍ୟା କଲା ଭାଇ, ଶେଷରେ..
ହରିୟାଣାର ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଏକ ଛାତି ଥରାଇ ଦେଲା ଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏଠାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଆରାବଲି ପାହାଡ଼ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଗୁରୁଗ୍ରାମ: ହରିୟାଣାର ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଏକ ଛାତି ଥରାଇ ଦେଲା ଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏଠାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଆରାବଲି ପାହାଡ଼ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯୁବକ ଜଣକ କିଏ ତାହା 72 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ନ ପଡ଼ିବାରୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଦାହ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ଯୁବକ ଜଣକ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶଳାକୁ ଏହା ପସନ୍ଦ ଆସିନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଭିଣୋଇଙ୍କୁ ତାଲିବାନୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ।
ପ୍ରଥମେ ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତାଙ୍କ ଭିଣୋଇଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଉଭୟ ହାତ ବାନ୍ଧି, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଟି ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ସେ ତାଙ୍କ ଭିଣୋଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁରୀରେ ତାଙ୍କ ଗଳା ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ କାଟି ଚାଲିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ, ମୃତଦେହକୁ ଅଂସଲ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ନିକଟ ପାହାଡ଼ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରାର୍ ଅଛି।
ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖରେ, ଗୁରୁଗ୍ରାମର ଅଂସଲଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ନିକଟ ଆରାବଲି ପାହାଡ଼ରେ ଜଣେ ଅଜଣା ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଏକ ଛୁରୀ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ହାତରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ଟାଟୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପୋଲିସକୁ ଏହି ମାମଲା ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସୁରାକ ଦେଇଥିଲା।
ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ସମୀର, ଯିଏ ମାତ୍ର ୨୨ ବର୍ଷ ବୟସର। ସେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମାଉ ଜିଲ୍ଲାର କରହେଡା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା।
ଚାରି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା
ମାମଲାର ଗମ୍ଭୀରତା ଦେଖି ପୋଲିସ ସମୀରଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ରେକର୍ଡ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲା। କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ପରେ, ପୋଲିସ ଗୁରୁଗ୍ରାମରୁ ମହେଶ (35), ରାଜସ୍ଥାନର ଭିୱାଡିରୁ ରାମସଦନ ଓରଫ ଭିକି (38) ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲୀଲା ଦେବୀ (38) ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର ତିଜାରାରୁ ଆଲିମ ଖାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।