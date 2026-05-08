ବାର୍ଷିକ ଦରମା ୩୬ ଲକ୍ଷ, ତଥାପି ପିଲାଟିଏ ପାଇଁ ମନା!
ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ବାର୍ଷିକ ୩୬ ଲକ୍ଷ ଆୟ କରୁଥିବା ଦମ୍ପତି ପିଲା ଛୁଆ ନକରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ମହଙ୍ଗା ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏହାର କାରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି DINK (ଡବଲ୍ ଇନକମ୍, ନୋ କିଡ୍ସ) ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଏବଂ ସହରୀ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି।"
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁରୁଗ୍ରାମର ଜଣେ ଦମ୍ପତି ଅନଲାଇନ ଦୁନିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାର୍ଷିକ ୩୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାହିଁକି ସନ୍ତାନ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏହି କାହାଣୀ ସହରାଞ୍ଚଳର ବୃତ୍ତିଧାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ‘ଡିଙ୍କ’ (DINK) ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ‘DINK’ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ‘ଡବଲ୍ ଇନକମ୍, ନୋ କିଡସ୍’ (ଦୁଇଗୁଣା ଆୟ, କୌଣସି ପିଲା ନାହିଁ)। ଅନେକ ଯୁବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏବେ ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଲଟିଛି।
ଭାଇରାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ମିଶି ମାସକୁ ପ୍ରାୟ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। କାଗଜପତ୍ର ହିସାବରେ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ରୋଜଗାର ପରି ମନେହୁଏ। ତେବେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା ଏବଂ ସନ୍ତାନଟିଏ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ୧-ବିଏଚକେ (1BHK) ଘର କିଣିବା କିମ୍ବା ଭଡ଼ାରେ ନେବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ମନେ ହେଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ୧-ବିଏଚକେ ଘର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ନାହିଁ।” ପିଲାଟିଏ ପାଇଁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ବାହାର କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ସେ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ ସେହି ଦମ୍ପତି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ବଢୁଥିବା ଫିସ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ବାବଦରେ ମାସିକ ୩୦,୦୦୦ ରୁ ୪୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ଲାଳନପାଳନର ଅର୍ଥ କେବଳ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ନିଜ ପିଲାକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ, ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଅନଲାଇନରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ କଥା ସହ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କ ଲାଳନପାଳନ ପାଇଁ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ।
ସମୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆବେଗିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜରୁରୀ। ଅଧିକ ସମୟ କାମ କରିବା ଏବଂ ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାକିରି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସହରୀ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଠିକ୍ ଯତ୍ନ ବିନା ପିଲାଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବାପା-ମାଆ ନ ହେବା ଭଲ। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ହଜାର ହଜାର କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲଭାବେ ଯୋଜନା କରିଥିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ସେହି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ୟୁଜର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ସେତେବେଳେ ପିତାମାତା ହେବା ଉଚିତ୍ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ସ୍ଥିର ଘର ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ପିଲା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଯୋଜନା ନକରି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଦିଅନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏହି ଦମ୍ପତି କଥାକୁ ବଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇ କହୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ କମ୍ ରୋଜଗାରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଳୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ୟୁଜର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଭଲ ୧-ବିଏଚକେ (1BHK) ଫ୍ଲାଟ୍ ୨୫,୦୦୦ ରୁ ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଭଡ଼ାରେ ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ଜଣେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଭଲ ସୋସାଇଟିରେ ୨-ବିଏଚକେ (2BHK) ଫ୍ଲାଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯାଏ। ଅନେକ କମେଣ୍ଟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମାସିକ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରୋଜଗାରରେ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ସହଜରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ।
କିଛି ୟୁଜର୍ସ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ୟା ରୋଜଗାରର ନୁହେଁ, ବରଂ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସର। ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ, ବାରମ୍ବାର ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ଏବଂ ୱିକେଣ୍ଡ୍ ପାର୍ଟିରେ କାଟଛାଣ୍ଟ କରି ସହଜରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଅନ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଭଡ଼ା ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଯୁକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ୍ ନଥିଲା।
ସମାଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ଆଲୋଚନା ସହରୀ ଭାରତରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦମ୍ପତି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ପିଲା ଜନ୍ମ ନକରିବାର ବିକଳ୍ପ ବାଛୁଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଟଙ୍କା ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସ୍ୱାଧୀନତା, କ୍ୟାରିୟରର ଲକ୍ଷ୍ୟ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ। ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାୟତଃ ଜନ୍ମ ହାରରେ ହ୍ରାସ ଆଣିଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ସହରଗୁଡ଼ିକରେ। ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ଏହି କଥା ଉପରେ ଜୋର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କୌଣସି ବି ଦମ୍ପତି ସମାଜର ଚାପ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଲୋକମାନେ ପିତାମାତା ହେବାକୁ ବାଛନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପିଲା ବିନା ଜୀବନ (Child-free life), ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା ଉଚିତ୍। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୁବ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାଧାରଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ଏହି ବିତର୍କ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ରହିବାର ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଷିକ ୩୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ପରିବାର ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅସହାୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବଢୁଥିବା ଘରର ଦାମ ଏବଂ ସହରୀ ଜୀବନର ଖର୍ଚ୍ଚ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନେକ ପାଠକଙ୍କୁ ନିଜର ପରି ମନେ ହେଲା। ଗୁରୁଗ୍ରାମର ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ କାହାଣୀ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଏଥିପାଇଁ ଛୁଇଁଛି କାରଣ ଏହା ଆଧୁନିକ ସହରୀ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଅଧିକ ରୋଜଗାର ସବୁବେଳେ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇନଥାଏ। ଯେମିତି ଯେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିବ, ଆହୁରି ଅନେକ ଦମ୍ପତି ‘ଡିଙ୍କ’ (DINK) ଜୀବନଶୈଳୀ ଆପଣାଇ ପାରନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହା କେବଳ ସେହି ଜୀବନ ଯାହା ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ, ଭାରତରେ ବିବାହ, ଟଙ୍କା ଏବଂ ପିତାମାତା ହେବାକୁ ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଶୈଳୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବଦଳୁଛି।