ଜିମ୍‌ ନା ଯୋଗ… ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ଭଲ? ଜାଣନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଠାରୁ

କିଛି ଲୋକ ଜିମ୍‌ରେ ୱାର୍କଆଉଟ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଯୋଗକୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ହେଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା ଆଦୌ ଠିକ୍‌ ନୁହେଁ।

By Priyanka Das

Gym vs Yoga: ଆଜିକାଲି ହୃଦ୍‌ରୋଗ ଜନିତ ରୋଗ ଦୁନିଆସାରାରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ନିୟମିତ ରୂପେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଯେ ହୃଦୟକୁ ହେଲ୍‌ଦି ରଖିବା ପାଇଁ ଜିମ ଭଲ ନା ୟୋଗା। କିଛି ଲୋକ ଜିମ୍‌ରେ ୱାର୍କଆଉଟ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଯୋଗକୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ମାନନ୍ତି।

ହେଲେ, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା ଆଦୌ ଠିକ୍‌ ନୁହେଁ, କାରଣ ଉଭୟ ହିଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଦିଲର ସେହତକୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ସଠିକ୍‌ ଭାବରେ ନିଜ ଲାଇଫ୍‌ଷ୍ଟାଇଲ୍‌ର ଅଂଶ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ସୁଫଳ ଆହୁରି ଅଧିକ ମିଳିଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍‌ର ସେହତ ପାଇଁ ଜିମ୍ ଏବଂ ଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଭଲ ଅଟେ।

ଜିମ୍ ଏବଂ ୟୋଗାରେ କଣ ଭଲ ଅଟେ?

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପୁରୁଷଙ୍କଠୁ ଭଲ ଡ୍ରାଇଭର ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା,…

ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେଲେ କ’ଣ…

ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଜିମ୍ ଏବଂ ୟୋଗା ଉଭୟ ହିଁ ହୃଦୟକୁ ହେଲ୍‌ଦି ରଖିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ହେଲେ, ଉଭୟଙ୍କ କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ଅଲଗା। ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା କୌଣସି ଗୋଟିକୁ ବାଛିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭଲ ହେବ କି ଉଭୟକୁ ନିଜ ଫିଟ୍‌ନେସ ରୁଟିନ୍‌ରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ।

ଜିମ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍‌କୁ କେମିତି ମିଳିଥାଏ ଲାଭ?

ଜିମ୍‌ରେ କରାଯାଉଥିବା ଏକ୍ସରସାଇଜ ଯେପରିକି ଜୋର୍‌ରେ ଚାଲିବା, ଜଗିଂ, ସାଇକେଲିଂ, ରୋଇଂ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଲ୍‌ର ଫିଟ୍‌ନେସ୍‌କୁ ସୁଧାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନିୟମିତ ରୂପେ ଏହିଭଳି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ ମଜଭୁତ ହୁଏ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ରକ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା କାମ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରେ। ଜିମ୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ। ସାଙ୍ଗରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍‌କୁ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବାରେ ସଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଓଜନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ। ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍‌ର ଆଶଙ୍କା କମିଯାଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଶରୀରର ଷ୍ଟାମିନା ଏବଂ ସହନଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ନିୟମିତ କାର୍ଡିଓ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ ମଜଭୁତ ହୁଏ ଏବଂ ତାକୁ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ସିଜେନ୍‌ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।

ୟୋଗା କାହିଁକି ଅଟେ ଦିଲ୍ ପାଇଁ ଜରୁରୀ?

ୟୋଗାର ଫୋକସ୍ ଶରୀରକୁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ କରିବା, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା, ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଉପରେ ହୋଇଥାଏ। ଯଦିଓ ୟୋଗାରୁ କାର୍ଡିଓ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଭଳି ଏରୋବିକ୍ ଫିଟ୍‌ନେସ୍ ମିଳିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦิଲ୍‌ର ସେହତ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଉପାୟରେ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ୟୋଗା ତନାବ (ମାନସିକ ଚାପ) ଏବଂ ଚିନ୍ତା କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହରମୋନ୍‌କୁ କମ୍ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗରେ ଶରୀରର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଏବଂ ପୋଶ୍ଚର ଭଲ କରିଥାଏ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାର କ୍ଷମତାରେ ସୁଧାର ଆଣିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭଲ ନିଦ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ତନାବ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍‌ର ରୋଗଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ୟୋଗା ମନ ଏବଂ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ୍‌କୁ ଶାନ୍ତ ରଖି ଏହି ବିପଦକୁ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।

କଣ କେବଳ ୟୋଗା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ ହେଲ୍‌ଦି ରହିପାରିବ?

ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ୟୋଗାର ଅନେକ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଲାଭ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ୟୋଗା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ସେତିକି ଏରୋବିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମିଳିନଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍‌ର ସହନଶକ୍ତିରେ ବଡ଼ ସୁଧାର ଆସିପାରିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ହେଲ୍‌ଦି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଅତିକମରେ ୧୫୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡିୟମ୍ ସ୍ପିଡ୍‌ ବାଲା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଯେପରିକି ଜୋର୍‌ରେ ଚାଲିବା, ଜଗିଂ କିମ୍ବା ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା, କରିବା ଉଚିତ। ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଫିଟ୍‌ନେସ୍ ଏବଂ ଦିଲ୍‌ର ଭଲ ସେହତ ପାଇଁ ଯୋଗ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଫିଜିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମଧ୍ୟ କରିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ମାନାଯାଏ।

ଦିଲ୍‌କୁ ହେଲ୍‌ଦି ରଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ହେବା ଉଚିତ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ରୁଟିନ?

କାର୍ଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ୍‌ଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ଜିମ ଏବଂ ୟୋଗା ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିକୁ ବାଛିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭଲ ହେବ ଯଦି ଉଭୟକୁ ନିଜ ଫିଟ୍‌ନେସ୍ ରୁଟିନ୍‌ର ଅଂଶ କରାଯିବ। ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ବାଲାନ୍ସଡ୍ ଫିଟ୍‌ନେସ୍ ପ୍ଲାନ୍‌ରେ ଜୋର୍‌ରେ ଚାଲିବା, ଜଗିଂ, ସାଇକେଲିଂ କିମ୍ବା ସ୍ୱିମିଂ ଭଳି ଏରୋବିକ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ସପ୍ତାହରେ ଅତିକମରେ ଦୁଇ ଦିନ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଟ୍ରେନିଂ, ସାଙ୍ଗରେ ଶରୀରର ରିକଭରି ଏବଂ ତନାବ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ୟୋଗା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତିଦିନ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ଏବଂ ବ୍ରିଦିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସାମିଲ ହେବା ଉଚିତ। ଏହିଭଳି ରୁଟିନ୍ ଦିଲ୍ ସହିତ ମାଂସପେଶୀ, ଶରୀରର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଏବଂ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।

Disclaimer: ଏହି ସୂଚନା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତାମତ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହାକୁ ମେଡିକାଲ୍ ପରାମର୍ଶର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମକୁ ଆପଣାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ।

You might also like More from author
More Stories

ପୁରୁଷଙ୍କଠୁ ଭଲ ଡ୍ରାଇଭର ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା,…

ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେଲେ କ’ଣ…

BSNL ର ବଡ଼ ଧମାକା: ମାତ୍ର ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ…

ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ କିଏ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ…

1 of 25,943