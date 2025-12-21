H-1B ଭିସାକୁ ନେଇ ନୂଆ ସଙ୍କଟ: ଭାରତରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର NRI, ଅଚାନକ ନିଯୁକ୍ତି ବାତିଲ କଲା ଆମେରିକା ଦୂତାବାସ
US H-1B Visa: ଡିସେମ୍ବରରେ ଭାରତକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପରମିଟ୍ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଫେରିଥିବା ହଜାର ହଜାର ଭାରତୀୟ H-1B ଭିସାଧାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ଏବଂ କନସୁଲେଟ୍ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଭିସା ନିଯୁକ୍ତି ବାତିଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ମାସ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଗୁଗୁଲ୍ ବିଦେଶରେ ଫସି ରହିବାର ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏହାର କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରା ଏଡାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
ୱାଶିଂଟନ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଡିସେମ୍ବର ୧୫ ରୁ ୨୬ ମଧ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ହଜାର ହଜାର ଭାରତୀୟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାତିଲକରଣ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ଗୁଗୁଲର ବୟାନ: ଏହି ସମୟରେ, ଗୁଗୁଲର ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମେମୋ ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ହଜାର H-1B ଭିସା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଏ। ମେମୋରେ ଆମେରିକା ଫେରିବା ପାଇଁ ଭିସା ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଶ ଛାଡି ନ ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଭିସା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସମୟ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରଏଟର୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଲଫାବେଟ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରା ଏଡାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ H-1B ଧାରକମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲା।
ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସ (HT)ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନିଯୁକ୍ତିର ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବା ପଛର କାରଣ ଆମେରିକାର ନୂତନ ଭିସା-ସ୍କ୍ରିନିଂ ନୀତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ଏହି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଥିବା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଏହି ବିକାଶ ହେଉଛି H-1B କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏକଦା ଆମେରିକାର ପ୍ରବାସ ନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ କାମ କରିବା ଏବଂ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
H-1B ଭିସା ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୭୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ। ତଥାପି, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସହଯୋଗୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରବାସ ବିରୋଧୀ ନୀତିର ଅଂଶ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ନୂତନ H-1B ଆବେଦନ ଉପରେ ଲକ୍ଷ ଡଲାର ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରିଥିଲା।
ୱାଶିଂଟନ ପୋଷ୍ଟ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ, ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ଓକିଲ ପରିସ୍ଥିତିକୁ “ମୁଁ ଦେଖିଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଶୃଙ୍ଖଳା” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହଠାତ୍ ବାତିଲ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ବିଳମ୍ବ କେବଳ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି।