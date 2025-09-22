କେମିତି ମିଳେ H-1B Visa ; କାହିଁକି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭିସା ଫି ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଏହା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା …

H-1B ଭିସା କ’ଣ ଏବଂ କିପରି ପାଇବେ ? ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ H-1B ଭିସା କାହିଁକି ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : କିଛି ଦିନ ହେବ H-1B ଭିସାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ବଡ଼ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବା, ଭଲ ଦରମା ପାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି।

ଆମେରିକା ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର, ବିଶେଷକରି ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡେଭଲପର, ଡାଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ପାଇଁ। ତଥାପି, ଆମେରିକାରେ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ; H-1B ଭିସା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିସା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଭିସା ବିଶେଷ ଭାବରେ IT, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଭଳି ଉଚ୍ଚ କୁଶଳୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।

ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏହି ନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ, H-1B ଭିସା ଫି ଅନେକ ଥର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ H-1B ଭିସାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୫ଲକ୍ଷ ଥିଲା, ନୂତନ ଫି ବର୍ତ୍ତମାନ ୮୮ ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।

ଏହି ନୂତନ ଫି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। H-1B ଭିସା ପାଇବା ଏବେ ପଚାଶ ଗୁଣ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ, H-1B ଭିସା କିପରି ପାଇବେ ଏବଂ ଏହି ଭିସା ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା …

H-1B ଭିସା କ’ଣ ଏବଂ କିପରି ପାଇବେ ?

H-1B ଏକ ଅଣ-ପ୍ରବାସୀ ଭିସା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକତା ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାରେ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହି ଭିସା ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଦକ୍ଷ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। H-1B ଭିସା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୈଧ, ଏବଂ ଏହାକୁ ଆହୁରି ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ।

ପ୍ରତିବର୍ଷ ୮୫ହଜାର H-1B ଭିସା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୬୫ହଜାର ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ। ବାକି ୨୦ହଜାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମେରିକାରୁ ମାଷ୍ଟର କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚତର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

H-1B ଭିସା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନେକ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଆବେଦନକାରୀ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। H-1B ଭିସା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାୟୋଜକତା ଆବଶ୍ୟକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ କରିବ।

ଏହା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୈଷୟିକ କିମ୍ବା ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମସ୍ତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଚୟନ କରାଯାଏ, ତା’ପରେ ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ଭିସା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଏ।

ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ H-1B ଭିସା କାହିଁକି ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ?
ପ୍ରତିବର୍ଷ H-1B ଭିସା ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୭୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ । ୨୦୨୩ ମସିହାରେ, ୧୯୧,୦୦୦ ଭାରତୀୟ ଏହି ଭିସା ପାଇଥିଲେ। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୨୦୭,୦୦୦କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।

ସୂଚନାମୁତାବକ ଆମେରିକାରେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଟେକ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଭାରତ ତୁଳନାରେ ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ। ଆମେରିକାରେ କାମ କରୁଥିବା ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ଉତ୍ତମ ସୁବିଧା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଜୀବନଧାରଣର ମାନ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ସେଠାରେ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତର ଚାକିରିରେ ଲାଭଦାୟକ।

H-1B ଭିସା ସହିତ, ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପରେ ସ୍ଥାୟୀ ନାଗରିକତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣ ପାଇଁ, H-1B ଭିସା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ।

